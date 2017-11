Az FIA-elnök is tart a Ferrari és a Mercedes távozásától

Jean Todt szerint a Ferrari távozása fájdalmas lenne a Forma-1-nek, de szerinte senki sem akarja ezt kikényszeríteni. Egy publicista rámutatott, hogy ezzel mindenki rosszul járna.

Nagy felháborodást váltott ki az F1-es motorgyártók körében, hogy Ross Brawn és csapata 2021-től is V6-os hibrid erőforrások használatát írná elő a csapatoknak, de olyan jelentősen átalakítva a mostani konstrukciókat, hogy azt a gyártók már új motorként kezelik. Aggódnak a költségek és a műszaki paraméterek miatt is. Különösen a Ferrari akadt ki.

Elnök-vezérigazgatójuk, Sergio Marchionne közölte, nem akarnak „globális NASCAR-t” játszani, ezzel arra utalva, hogy az erőforrások kevésbé tartanák meg a jövőben az egyedi jellemzőiket. Chase Carey, az F1 elnök-vezérigazgatója gyorsan reagált is, de ez nem nyugtatta meg a kedélyeket, és Jean Todt, az FIA elnöke is tart attól, hogy az élcsapatok távozása valós forgatókönyv lehet.

„Tartok attól, hogy a Ferrari vagy a Mercedes távozik – nyilatkozta Todt, aki kihívó nélkül indul a decemberi elnökválasztáson, és várhatóan 2021-ig a hivatalában marad. – Ez az ő döntésük. Az biztos, hogy mi nem akarjuk, hogy bárki is elmenjen. A Ferrari természetesen egy ikonikus márka” – tette hozzá a sportautógyár egykori elnöke.

Ez a csapat a világbajnokság létrehozása óta minden egyes Forma-1-es szezonban részt vett, úgyhogy nem akarom, hogy távozzanak.”

Todt szerint mindkét félnek ártana, ha a Ferrari kiválna az F1-ből, mert az autógyár egyedisége is abból adódik, hogy „kombinálják a versenyzést és az utcai autókat, ezért szerintem a Ferrarinak is fájna, ha nem lennének a Forma-1-ben, de ez nem az én hatásköröm” – szögezte le. Véleményével a Motorsport.com publicistája, James Allen is egyetértett.

„El tudok képzelni olyan körülményeket, hogy Sergio Marchionne kivonja a Ferrarit az F1-ből – írta Allen. – Ha ez megtörténik, olyasmi lesz, ami az Egyesült Államok formulaautós versenyein történt az 1990-es években azzal, hogy Toni George kivette az Indianapolis 500-at a Champ Carból, és ezzel mindkét fél veszített.”

A Ferrari meggyőzésében kulcsfontosságú lehet, hogy a jövőben is megtarthatják-e a szabályokkal kapcsolatos vétójogukat. Todt szerint ez eddig nem volt probléma.

„Amikor az FIA elnöki székébe kerültem, beszélni akartam a csapatokkal a Ferrari kiváltságáról a vétóval kapcsolatban, mert ki akartam kérni a véleményüket. Meglepetésre, mindannyian támogatták (a vétó fenntartását). Hogy ez a jövőben is így lesz-e, azt majd meg kell beszélni” – nyilatkozta Todt.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!