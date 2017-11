Hamilton: Nem voltam annyival jobb, hogy előzhessek

That winning moment for Valtteri Bottas as he ends 2017 in style . #F1 #Formula1 #AbuDhabiGP #AbuDhabi #ValtteriBottas #MercedesAMGF1 @ymcofficial @valtteribottas @mercedesamgf1

A post shared by FORMULA 1® (@f1) on Nov 26, 2017 at 8:34am PST