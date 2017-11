Ricciardo: Räikkönennek jobban el kellett volna vernie

A Red Bull pilótáját nem törte meg, hogy az utolsó futamon elvesztette a pontverseny 4. helyét, de azért szomorú, hogy a szezon végén rengeteg műszaki hiba érte utol.

Újabb kieséssel zárult Daniel Ricciardo szezonja, miután ezúttal a hidraulika romlott el a Red Bullon. Az ausztrál pilóta a szombati időmérőn megelőzte Kimi Räikkönent a rajtrácson, és a futamon is előtte haladt a 4. helyen, ami bebiztosította volna a számára a pontverseny 4. helyét is a Ferrari pilótája előtt, de az végül Räikkönené lett.

Ricciardo a Sky Sportsnak elmondta, már a hirtelen kerékcseréje is azért történt, mert a pálya végén úgy érezte, hogy valami nincs rendben az autójával, eleinte defektre gyanakodott, de a bokszból kihajtva érezte, hogy már a kormányzás sem működik megfelelően, ezért kénytelen volt feladni a versenyt.

Az ausztrál versenyző ezzel visszacsúszott Räikkönen mögé, de az NBC Sportsnak kijelentette, ez fáj neki kevésbé. „Ha brutálisan őszinte vagyok, akkor azzal az autóval neki sokkal előrébb kellett volna végeznie a bajnokságban – mondta a Ferrariról. – Úgyhogy, ja, nem hiszem, hogy ez nagy ügy lenne” – tette hozzá a végső vereséggel kapcsolatban.

Bár Ricciardo Bakuban meglepetésre nyerni tudott, és sorozatban szállította a dobogós helyeket is, a szezon végén utolérték a műszaki hibák.

„Ez igazából sokkal jobban fáj nekem, mint a többi – utalva arra, hogy most rossz szájízzel kell elvonulnia a téli szünetre. – Nyilvánvalóan letört voltam Austinban is, de akkor egy hét múlva volt új lehetőségem, most márciusig nem lesz. A megbízhatósági hibákat nem tudom megelőzni. Elég keserű így zárni a szezont, persze voltak fénypontok, de a mederben fejeztük be.”

Max Verstappen versenyében sem volt sok köszönet, miután a holland pilóta a rajttól kénytelen volt Räikkönen autóját követni, de előzési kísérletig nem jutott el. A Red Bull megpróbált Räikkönen elé vágni a kerékcseréknél, de a Ferrari gyorsan reagált, és még szerencséjük is volt, mert Verstappen beragadt Esteban Ocon mögé.

Ez igazából nagyon unalmas volt. Végig azt néztem, hogy Kimi megy elöl. Ennyi

– mondta a Sky Sportsnak. – Nem lehet a másik után menni. Szerintem kicsit gyorsabb voltam nála, de ez a pálya nem ad lehetőséget arra, hogy a másik elé kerüljünk” – magyarázta. Verstappen úgy vélte, jövőre „folytatnunk kell a kemény munkát, hogy az autó még jobb legyen és a motor oldaláról is reménykedünk, hogy több lóerőnk lesz.”

