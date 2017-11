Ronthatja a glória a nehezebb pilóták esélyeit

A jövőre bevezetésre kerülő fejvédő szerkezetet már eddig is sok kritika érte, most egy újabb szempont is felmerült. A mérnökök számára is komoly fejtörést okoz a védőkeret elhelyezése.

Az FIA idén nyáron jelentette be, hogy a 2018-as idénytől kezdve mindenki számára kötelező lesz a glória néven ismert fejvédő szerkezet használata. A pilóták sisakja köré szerelt védőkeret a bemutatkozása óta megosztja a Forma-1 közösségét, és a mai napig rengeteg kritika éri. Az Abu-dzabi Nagydíj hétvégéjén egy újabb szempont is felmerült: a glória miatt hátrányba kerülhetnek a nagyobb testsúllyal rendelkező versenyzők.

Az F1-es autók minimális tömegét megnövelték a 2017-es idényre, jövőre pedig újabb 6 kilogrammal emelik a limitet az extra fejvédő elem miatt. A 2018-as autókon már gőzerővel dolgozó csapatok mérnökei azonban megállapították, hogy az új szerkezet felhelyezése és a kasztni átalakítása ennél is nagyobb mértékben, az előírt minimális érték fölé növeli meg az autók súlyát, ami azt jelenti, hogy a versenyzők részéről hozzáadódó plusz kilogrammok nehezebbé, tehát lassabbá teszik az autót.

"Tisztában vagyunk ezzel, már beszélünk róla - nyilatkozta Nico Hülkenberg, aki a mezőny egyik legmagasabb versenyzőjeként érintett a kérdésben. - Ez politikai ügy, a csapatoknak kell megegyezniük a súlyhatár megváltoztatásáról. Néhány csapat viszont nem akar belemenni ebbe, ezért bonyolult helyzetről van szó. Én magasabb és nehezebb vagyok, ezért mindenképpen hátrányba kerülök miatta."

Hülkenberg elárulta, a csapat már arra is megkérte, hogy adjon le néhány kilót. "Nemet mondtam" - jelentette ki a német. A Forma-1-ben nem először merül fel a probléma, és a csapatok korábban valóban diétára fogták a pilótáikat, ami komoly vitákat váltott ki, hiszen többen szinte egészségtelen mértékben vesztettek a súlyukból. Grosjean is egyetért azzal, hogy most idejében megoldást kellene találni a helyzetre.

"Mi pont a határon leszünk, vagy talán át is lépjük azt - mondta a francia az autó súlyáról. - Ha a glória tényleg ilyen nehéz lesz, akkor gondban leszünk. Én most is az ideális súlyom alatt vagyok, ha választhatnék, nehezebb lennék."

A mérnököknek is fejtörést okoz

A Force India technikai igazgatója, Andrew Green arra mutatott rá, hogy az istállóknak "óriási kihívást" okoz a szerkezet integrálása a 2018-as autókra. "Ez jelenleg komoly fejfájást okoz nekünk, hiszen olyan autót kell terveznünk, amely pont a súlyhatáron van, és a súlyelosztása is ideális - magyarázta a mérnök, aki hozzátette, a kötelezően teljesítendő terhelési teszt "szinte megsemmisíti" a glóriát. Hozzátette, a csapatok csak korlátozottan tehetik aerodinamikai szempontból hatékonyabbá a keretet, de erről majd akkor lesz több információjuk, ha látják, milyen az összhang a glória és az autó többi része között.

"Aerodinamikai szempontból is csúnya, esztétikailag is, és a költségeket tekintve is - összegezte Green, aki szerint semmi esély nincs rá, hogy a glóriát mégsem vezetik be jövőre.

Hülkenberg viszont úgy véli, a szerkezetnek nem lesz hosszú élete az F1-ben.

"Szerintem az emberek rájönnek majd, hogy nincs is olyan nagy szükség rá" - mondta.