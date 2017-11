Räikkönen: A Ferrari gyors, csak a gumikkal küszködtünk

Nem tudták konzisztensen működésre bírni az abroncsokat, de Vettel szerint vasárnap versenyképesek lesznek. A német szórakoztató versenyt vár Abu-Dzabiban.

A Ferrari nem tudott harcba szállni a Mercedesszel az idény utolsó időmérő edzésén: Sebastian Vettel több mint fél másodperces lemaradással végzett a 3. helyen, Kimi Räikkönen elé pedig még Daniel Ricciardo is befért a Red Bull-lal, így csak 5. lett. A finn az edzés után elmondta, hiába érezte gyorsnak a Ferrarit Abu-Dzabiban, a gumik miatt nem tudta kihozni belőle a maximumot.

"Szerintem nagyon jó az autónk, de nehéz volt elérnünk, hogy a gumik kiegyensúlyozottan működjenek. Néhány kanyarban tökéletesek voltak, máshol viszont küszködtünk velük, egyáltalán nem volt egyenletes a teljesítményük - magyarázta Räikkönen, aki 2 tizeddel kapott ki Vetteltől. - A viselkedésük messze volt az ideálistól."

"A tapadás összességében jó volt, de néhány kanyarban mégis megcsúsztam, a 11-es kanyar kijáratánál pedig túlkormányzott volt az autóm, ami a következő két kanyarban is hátráltatott. Úgy éreztem, bőven lett volna még tempó az autómban, mégsem tudtam gyorsabb kört futni."

Vettel optimista

Vettel bevallotta, Abu-Dzabiban nem is számított pole pozícióra, és arra koncentrál, hogy a 3. rajthelyről is minél jobb eredményt tudjon elérni a futamon. Úgy érzi, vasárnap lesz rá esélye, hogy megszorongassa a Mercedeseket. "Az 5-ös 7-es kanyarok között kicsit küzdenem kellett az autómmal, de összességében elégedettek vagyunk az autónk tempójával - mondta. - Kár, hogy így is ekkora a lemaradásunk. Holnap viszont arra számítunk, hogy gyorsabbak leszünk, és közelebb kerülhetünk a Mercedeshez."

A német ráadásul úgy véli, egyre jobban sikerül felvennie a ritmust a hétvégén. "Egyre jobban vezetek, de ezen az időmérőn nem lehetett elkapni Valtterit - ismerte el. - Fantasztikus kört futott, gratulálok neki. Holnap viszont nekünk is lehet esélyünk, ezúttal is arra számítunk, hogy a versenytempónk jobb lesz. Biztosan szórakoztató futammal zárjuk az évet - bár az előzés nem túl könnyű ezen a pályán, azért nem is lehetetlen."

