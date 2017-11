A Williams a teszt után dönt Kubica szerződtetéséről

Paddy Lowe elárulta, az istálló a jövő heti abu-dzabi teszten szeretne megbizonyosodni arról, hogy a lengyel számára nem okoz gondot a modern F1-es autók vezetése. Todt nem tart attól, hogy Kubica veszélyt jelentene a többi versenyzőre.

Továbbra sem dőlt el, hogy ki lesz Lance Stroll csapattársa 2018-ban a Williamsnél, pedig egyes források pár napja még arról számoltak be, hogy az Abu-dzabi Nagydíj hétvégéjén hivatalossá válhat Robert Kubica szerződtetése. Úgy tűnik azonban, hogy a bejelentésre még várni kell, a Williams technikai igazgatója, Paddy Lowe ugyanis elárulta,

a jövő heti abu-dzabi gumiteszt is befolyásolja majd a döntésüket.

Kubica ekkor próbálhatja ki először a Williams 2017-es autóját, és meg kell győznie a csapatot arról, hogy a modern autók vezetése sem okoz gondot számára.

"Robert egy lenyűgöző srác, és mindannyian láttuk, hogyan dolgozott korábban a Forma-1-ben - remek versenyző, aki nagyon profi, elszánt, lelkes és intelligens is. Nagyon izgalmas lehetőségek rejlenek benne, ezért van ott a jelöltjeink között - nyilatkozta Lowe, azonban hozzátette, a híresztelésekkel ellentétben még valóban nem döntöttek a 2011-ben súlyos ralibalesetet szenvedett lengyel sorsáról. - Ez egy folyamat. Muszáj megvizsgálnunk, hogy a sérülései befolyásolják-e a vezetési képességeit, ez ilyen egyszerű."

A technikai igazgató azt is hozzátette, egyelőre semmi nem utalt arra, hogy Kubica hét év kihagyás után nem tudná felvenni az F1 ritmusát. "Eddig minden jól alakult, semmilyen probléma nem merült fel, amikor a 2014-es autót vezette. Meglátjuk, mire lesz képes a jövő heti teszten, utána pedig kiértékeljük a teljesítményét - magyarázta. - Egy normális programot fog teljesíteni, amely választ ad majd a kérdéseinkre."

Wolff: Kubica a favorit

Lowe rámutatott, hogy bár rengetegen szurkolnak a lengyel pilóta korábban valószínűtlennek hitt visszatéréséért, nekik az eszükre, nem pedig a szívükre kell hallgatniuk. "Fontos, hogy objektívek maradjunk. Más jelöltjeink is vannak, és róluk tudjuk, mire képesek, mert mostanában versenyeztek, rengeteg adat áll a rendelkezésünkre" - mondta a technikai igazgató. A jelöltek között Paul di Resta, Danyiil Kvjat és Pascal Wehrlein neve merült fel, az utóbbi napokban pedig Szergej Szirotkin is képbe került, aki Kubicához hasonlóan tesztelheti a Williamst Abu-Dzabiban.

A Mercedes főnöke, Toto Wolff azonban úgy tudja, Kubica a Williams első számú jelöltje, ezért nem is nagyon bízik benne, hogy pártfogoltja, Wehrlein helyet talál magának a jövő évi mezőnyben. "Azt hiszem, mindenki számára világos, hogy Robert élvez prioritást - mondta Wolff az Autosportnak. - Szerintem meg is érdemli, hogy a Williams esélyt adjon neki, de ez azt is jelenti, hogy Pascalnak nincs sok esélye. Csak akkor juthatna lehetőséghez, de Robert nem szerepel jól, de ezt senki nem szeretné. Mindannyian szurkolunk neki."

Todt nem aggódik

Kubica esetleges visszatérésével kapcsolatban időről időre felmerül a kérdés, hogy a sérülései miatt mennyire tudja biztonságosan kezelni az autót -

egyesek attól tartanak, hogy nemcsak magát, hanem a többi pilótát is veszélybe sodorná a sérült jobb karja miatt.

Az FIA elnöke, Jean Todt azonban kijelentette, ha a szövetség orvosai alkalmasnak találják a lengyelt a vezetésre, ő tökéletesen megbízik a döntésükben.

"Erről szakértők döntenek, és biztos vagyok benne, hogy minden szükséges vizsgálatot elvégeznek, ha tényleg sor kerülne erre - utalt Kubica visszatérésére. - Mindig vannak visszatérő versenyzők, persze Kubica helyzete más, mert ő egy nagyon csúnya ralibaleset miatt volt kénytelen elhagyni az F1-et. De túlélte, és a rali útján visszatért az autósportba. Most együléses versenyautókban kell bizonyítania, majd idővel kiderül, hogy képes-e rá. Az viszont biztos, hogy képesek vagyunk megfelelően kivizsgálni az állapotát, az orvosok fognak dönteni a kérdésről."

