Hamilton: Kubica az egyik legjobb, pedig itt sincs

A lengyel pilóta a jövő héten ismét autóba ül, a paddockban közben egyre nagyobb a zűrzavar azzal kapcsolatban, hogy 2018-ban visszatér-e az F1-be.

Robert Kubica ügye tartja lázban az F1-es közvéleményt, miután több sajtóorgánum is biztosra veszi, hogy a lengyel pilóta jövőre visszatér a Williams színeiben, de a csapat makacsul nem hajlandó semmit sem mondani a terveikről. Mindössze annyit jelentettek be, hogy Kubica és az orosz Szergej Szirotykin tesztelhet náluk a jövő héten.

Kubica jövő kedden délelőtt, majd szerdán délután vezetheti az idei autót. Kedden Lance Stroll ülhet be a Williamsbe, a szerda délelőtt pedig Szirotkiné lesz, aki az idén a Renault-val próbált szorosabb kapcsolatba kerülni, de csak néhány pénteki tesztnapig jutott velük. A Williams egyelőre csak annyit közölt, hogy Kubica nagy tapasztalatát szeretnék a gumitesztek szolgálatába állítani.

Noha Mark Hughes, a Motorsport Magazine szakírója szerint már 98%, hogy Kubica jövőre visszatér a Williamsszel, és ezt állította több ország sajtója is, a Sky Sports szerint még mindig nagy a fejetlenség azzal kapcsolatban, hogyan is áll egymáshoz a két fél, és egyáltalán milyen eredménnyel zárultak az októberi tesztek Silverstone-ban és a Hungaroringen.

Ha 10 emberrel beszélünk erről a paddockban, 10 különböző választ fogunk hallani

– mondta Ted Kravitz, a Sky Sports riportere. – Néhányan azt állítják, hogy gyorsabb volt (mint Paul di Resta), mások szerint csak 1 tizeddel, de pont ennyien úgy hallották, hogy Di Resta volt a jobb, de közöttük sem volt egyetértés, hogy ez időmérő- vagy versenyszimuláción alakult-e ki. Azt is pletykálják, hogy a Williams is csak egy nagyon szűk körnek mondta el az eredményeket.”

Felipe Massa, a Williams távozó pilótája Abu-Dzabiban azt mondta, ő már tudja, ki lesz az utódja, ezért nem kell pénzben fogadást kötnie, viszont nem árulta el, hogy kiről lehet szó. „Remélem, ez lesz a legjobb megoldás a csapatnak, de én távozom, úgyhogy ez már nem számít nekem. Boldog vagyok, és minden jót kívánok a csapatnak!”

Lance Stroll, a Williams pilótája azt szeretné, ha csapatjátékos érkezne az istállóhoz.

„Nem találkoztam még vele, de mindenki tudja, hogy a balesete előtt az egyik legjobb volt. Nincsenek információim arról, hogy milyen formában van most, várjuk meg, hogy a Williams végül milyen döntést hoz” – mondta Kubicáról, akit egykori ellenfele, Lewis Hamilton is nagyra becsül. A négyszeres világbajnok az NBC-nek méltatta a lengyel pilótát

„Nem tudom, hogyan teljesített, és hogy van fizikálisan, nem igazán követtem az ügyét, mióta elhagyta a sportot és nem is találkoztam vele, csak annyit mondhatok, hogy ő úgyis a legjobb 5 pilóta közé tartozik, hogy nincs is itt. Az igen lenyűgöző, hogy nem is vesz részt a sportban, de a mezőny háromnegyedénél jobb. Remélem, képes lesz visszajönni, és megmutatni ezt” – mondta.

A McLaren két autóval tesztel

A jövő heti gumiteszthez kapcsolódó hír, hogy a McLaren várhatóan két autóval tesztel majd Abu-Dzabiban, hogy pótolhassák a bűnözés miatt elvetett brazíliai teszt feladatait. Ezt az FIA-nak még jóvá kell hagynia, és a Pirellinek is változtatnia kell a programon, mert a keményebb keverékeket a sivatagban nem tudják próbálgatni. Ha zöld utat kapnak, várhatóan Lando Norris vezeti majd az autót.

