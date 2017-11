Hamilton örül, hogy a mai volt az utolsó pénteki edzése az idén

Jól indult a hétvége Abu-Dzabiban a Mercedesnek, a többiekhez hasonlóan már ők is inkább a teszteléssel foglalkoznak.

Mindkét világbajnoki címmel a zsebben, sőt már az ünneplést is letudva érkezett meg a Mercedes a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjra, ahol már csak az a kérdés, hogy Lewis Hamilton pályafutása során először tud-e futamot nyerni az adott szezonban, miután megnyerte a világbajnoki címet. 2008-ban és 2014-ben az utolsó futamon dőlt el a cím, de 2015-ben és az idén már hamarabb.

„Jó volt a pénteki nap, de örülök, hogy ez már az utolsó a szezon során – ismerte el. – Sok kört megtettünk, és sokat léptünk előre az autó balanszával. Akad még teendőnk, de igen versenyképesek vagyunk. Viszonylag szoros a sorrend, de én ezt kedvelem, különösen most, amikor egy arany motívumot helyeztem el a sisakomon a világbajnoki cím miatt, amiért nagyon hálás vagyok.”

Miután a konstruktőri- és az egyéni világbajnokság is eldőlt, Valtteri Bottasnak maradt már csak esélye, hogy megelőzze Sebastian Vettelt a pilóták értékelésének 2. helyéért, de ehhez mindenképpen győznie kell úgy, hogy Vettel nem szerez a 9. pozíciónál jobb helyezést. Vele is azonban inkább tesztprogramot futtattak a pénteki nap során.

Az első edzést a jövő évi előkészületekre fordítottuk, különböző mechanikai és aerodinamikai teszteket bonyolítottunk, úgyhogy az első szabadedzésen nem lettünk sokkal okosabbak a hétvége szempontjából,

a jövő évre viszont igen – mondta Bottas. – A második edzés simábban ment, az utolsó szektorban hiányzik még egy kis idő, úgyhogy csapatként ezen még dolgoznunk kell. A hőmérsékletek rendben vannak. Nyilván, a pilótafülkében meleg van, de voltunk már rosszabb helyeken is. Elég jó napunk volt, úgyhogy csak némi tempóra kell lelnünk az én oldalamon.”

Andrew Shovlin, a Mercedes vezető versenymérnöke is kiemelte, hogy „komoly fejlesztési programmal” készültek, és ehhez mindkét autójukat be kellett vetniük, de az „ambiciózus” tervek ellenére is sikeresen elvégezték a feladataikat. Rámutatott, hogy a pálya hőmérséklete sokat csökken az este érkezésével, ezért este kezdtek foglalkozni az időmérővel és a versennyel.

Valtterinek különösen nem tetszik, ahogy az autó egy körön viselkedik, ezen még dolgoznunk kell

– árulta el. – Lewis kiszámíthatóbbnak találta az autót alacsonyabb üzemanyagszinttel, de nála is lehet még időt találni. A hosszabb etapokon a balansz kiegyensúlyozott, de nehéz kiismerni a forgalmat, és sokan küszködtek azzal, hogy tiszta köröket rakjanak össze. Újabb kemény csatára számítunk a pole-ért, miután láttuk a Red Bull és a Ferrari köreit.”

