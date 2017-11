Lewis Hamilton és Sebastian Vettel idén utoljára csaphat össze Abu-Dzabi fényűző versenypályáján. Felipe Massa 15 év után búcsút int az F1-nek, a pilóták utoljára versenyeznek a vitatott fejvédő szerkezet nélkül, Robert Kubica visszatérését pedig bejelenthetik az idényzáró futamhétvégén.

A hétvégén véget ér a húszfutamos Forma-1-es világbajnokság, a mezőny utoljára Abu-Dzabiban, az impozáns Yas Marina versenypályán méri össze az erejét a jól megérdemelt téli pihenő előtt. Noha a Mercedes már az Egyesült Államokban, Lewis Hamilton pedig Mexikóban bebiztosította a világbajnoki címet, attól nem kellett tartani, hogy érdektelenségbe fullad a szezon utolsó két versenye. A Ferrari nem hagyott fel legfőbb riválisa üldözésével, és a júliusi Magyar Nagydíj óta az első győzelmét aratta Brazíliában, az abu-dzabi verseny eredménye pedig lélektanilag is fontos lehet a 2018-as idény előtt.

Abu-Dzabi modern versenypályája 2009 óta látja vendégül a Forma-1-et, és rögtön az első évben megkapták az idényzáró futam rendezésének jogát. Ezt 2011 és 2013 között át kellett engedniük Brazíliának, azóta viszont újra ezzel a különleges, naplementében megrendezett versennyel búcsúzik a mezőny az idénytől. A luxuskörnyezetben megrendezett nagydíj eleinte nem tartozott a pilóták és a rajongók kedvencei közé, de egyre többen megkedvelik a különleges hangulatú pályát, ahol

a rajtot még napsütésben, a befutót viszont reflektorfényben izgulhatjuk végig.

Az 5554 méter hosszú, 21 kanyarból álló pálya az átlagsebességet tekintve a lassabb helyszínek közé tartozik, a gyakran derékszögű kanyarjai ráadásul némi utcai jelleget is kölcsönöznek neki. A pálya azonban a legtöbb szakaszon viszonylag széles, a nagy bukóterek mellett bátran lehet előzéssel próbálkozni, ebben a két hosszú - a 7-es és 8-as, valamint a 9-es és 10-es fordulók közötti - egyenes is segíti a versenyzőket. A két DRS-zónát is ezeken a szakaszokon jelölték ki, nem pedig a rövidebb célegyenesben. A legtöbb modern pályához hasonlóan az abu-dzabi pálya is eltérő jellegű szektorokból épül fel: az első szakaszon főleg közepes és gyors tempójú kanyarok találhatók, a második szektort a két hosszú egyenes uralja, a technikásabb harmadikban pedig a lassú és közepes fordulók kapnak főszerepet.

A legnagyobb végsebesség tavaly 347 km/ó volt a 9-es kanyar előtti egyenesben, körrekordot pedig Lewis Hamilton tartja a 2011-es időmérőn futott 1:38.434-es körével. A pályacsúcshoz már a tavalyi Q3-ban közel kerültek a versenyzők, az idei, gyorsabb autókkal pedig minden bizonnyal új rekordot állít fel valaki. Ebben a pilóták segítségére lehetnek a Pirelli abroncsai, amelyekből a leggyorsabb keverékeket viszik el Abu-Dzabiba: az ultralágy, a szuperlágy és a lágy gumik közül lehet válogatni. A legnépszerűbb választásnak természetesen a legpuhább gumi bizonyult, a csapatok többsége 9-10 szettet rendelt az ultralágyakból.

Az Abu-dzabi Nagydíj rövid történetének legeredményesebb versenyzői Vettel és Hamilton, mindketten három győzelmet arattak eddig a sivatagi pályán. Az idei mezőnyből rajtuk kívül csak Kimi Räikkönen tudott nyerni Abu-dzabiban, 2015-ben pedig Nico Rosberg ünnepelhetett.

A hétvége fő témái

Ki zárja a legszebben 2018-at?

Hiába dőlt el idejekorán mindkét világbajnokság, az idényzáró Abu-dzabi Nagydíjnak a következő szezonra történő felkészülés és a presztízs szempontjából is fontos szerepe van. A csapatok nem győzik hangsúlyozni, hogy semmiképpen nem ereszthetnek le, hiszen a technikai előírások stabilitása miatt az utolsó futamokon lényegében a 2018-as idényre tesztelnek, miközben igyekeznek emelt fővel búcsúzni a szezontól. Ez a célja Hamiltonnak is, aki az előző két futamon a dobogóra sem állhatott fel. "Abu-Dzabiban minden beleadok majd - ígérte a négyszeres világbajnok, aki nem szeretné a 2015-ös évhez hasonlóan zárni az ideit: akkor egy versenyt sem tudott nyerni, miután bebiztosította a címét. - Szokatlan helyzetben vagyok, de a motivációm nem csökkent, ugyanúgy harcolni fogok, mint eddig. Remek lenne győzelemmel zárni az évet."

Hamilton úgy véli, az időmérőn elkövetett hibája nélkül a Brazil Nagydíjat is megnyerte volna, így viszont Vettel használta ki a lehetőséget, és a júliusi Magyar Nagydíj óta először ismét győzelemre vitte a Ferrarit. Ebben Hamilton hibája mellett a Ferrari fejlesztései is segítették, hiszen az olaszok már gőzerővel készülnek a 2018-as szezonra. Vettel Abu-Dzabiban a győzelemre tör, de kijelentette, a következő években nem elégszik meg néhány győzelemmel. "Mindannyian érezzük, hogy egyre erősebbek leszünk - reméljük, a lendületünk a következő néhány évre is megmarad - nyilatkozta a német. - Nemcsak a következő szezonra, és nemcsak a téli szünetre gondolok, hiszen az a célunk, hogy a Ferrarit valóban visszajuttassuk az élre, és uraljuk a mezőnyt."

Lesznek-e helycserék a tabellán?

A legfontosabb kérdések már eldőltek az egyéni és a konstruktőri világbajnokságban, de néhányan még javíthatnak a tabellán elfoglalt pozíciójukon. A pilóták pontversenyében az első három hely sorsa már nem kérdéses, Daniel Ricciardo azonban nem érezheti biztosnak a jelenlegi 4. pozícióját, mivel Kimi Räikkönen csupán 7 pontos lemaradással követi őt.

A Red Bullnál ráadásul utaltak rá, tartanak tőle, hogy az utolsó futamon is meggyűlik a bajuk az idén sokat rakoncátlankodó Renault motorokkal. A középmezőnyben Nico Hülkenberg akár két helyet is előreugorhat, ha ő remekel, a Williams pedig gyengén szerepel Abu-Dzabiban - jelenleg Felipe Massa 7, Lance Stroll pedig 5 ponttal előzi meg a németet. Ha a McLaren tudja tartani a Brazil Nagydíjon mutatott formáját, Fernando Alonso akár Kevin Magnussent is elkaphatja, de elsősorban arra kell ügyelnie, hogy a 2 ponttal mögötte álló csapattársa, Stoffel Vandoorne ne vegye el tőle a 15. helyet.

A konstruktőri bajnokságban még három csapat küzdhet meg a 6. helyért.

Jelenleg a Toro Rosso foglalja el ezt a pozíciót 53 ponttal, őket a Renault követi 4 pontos lemaradással, a Haas hátránya pedig további 2 pont. A Toro Rosso két újonc versenyzővel, az egyelőre pont nélkül álló Brendon Hartley-val és Pierre Gasly-val próbálja védeni a 6. helyet a remek tempóra képes, ám a versenyt gyakran feladni kényszerülő Renault-kkal szemben. A Haas a tempója alapján nem sok reményt fűzhet az előrelépéshez, a Renault-motoros riválisaik esetleges megbízhatósági gondjait kihasználva mégis bízhatnak benne, hogy legalább egy helyet javítani tudnak a hétvégén.

Lezárul egy korszak a Forma-1-ben

Sokan legalábbis így tekintenek a glóriának nevezett fejvédő szerkezet jövő évi bevezetésére, hiszen ezzel búcsút inthetünk a teljesen nyitott pilótafülkének a Forma-1-ben. Az FIA már hosszú évek óta tervezte, hogy valamilyen módon megerősítik a pilóták fejének védelmét, rengeteg teszt és számos elvetett ötlet után döntöttek az általuk legideálisabb megoldás, a glória mellett. A 2018-tól kötelezően használandó szerkezet vegyes érzelmeket váltott ki a versenyzőkből és a nézőkből egyaránt. Vettel és Alonso többször is kiállt a glória mellett, hangsúlyozva, hogy a szerkezet bizonyos szituációkban valóban életet menthet. "Folyamatosan arra törekszünk, hogy biztonságosabbá tegyük az autókat, és egyértelmű, hogy a leggyengébb pont a pilóták fejének védelme - magyarázta Vettel. - Ha van olyan megoldás, amellyel csökkenthetjük a kockázatot, butaság lenne elvetni csak azért, mert esztétikailag nem mutat olyan jól az autón." Max Verstappen, Nico Hülkenberg és Romain Grosjean azonban határozottan ellenzi a fejvédő bevezetését - szerintük a glória nem jelent akkora előrelépést, hogy feladják miatta a nyitott pilótafülkét.

Egy dologban azonban szinte mindenki egyetért:

a glória radikálisan megváltoztaja a Forma-1-es autók kinézetét,

nem éppen pozitív irányban, és biztosan időre lesz szükségünk ahhoz, hogy hozzászokjunk a látványhoz. Az FIA nem hagyja abba a fejvédő szerkezetek tesztelését, folyamatosan dolgoznak egy hatékonyabb és esztétikusabb megoldáson, de a teljesen nyitott F1-es pilótafülkéknek valószínűleg örökre búcsút mondhatunk az Abu-Dzabi Nagydíjon.

A búcsúk ideje

A Forma-1-es mezőny összetétele évről évre változik, s bár a következő szezonban nem számíthatunk túl nagy változásokra, néhány névtől így is el kell köszönnünk. A leghíresebb távozó Felipe Massa, akit már a tavalyi idény végén is elbúcsúztattak, Nico Rosberg váratlan visszavonulása és Valtteri Bottas mercedeses szerződése azonban lehetővé tette, hogy a Williamsnél maradjon. Most viszont minden jel arra utal, hogy 15 szezon után valóban visszavonul, és jövőre egy másik szériában szeretné kipróbálni magát - hogy pontosan hol, azt még nem döntötte el. Massa a Brazil Nagydíjon egy szép 7. hellyel búcsúzott el a hazai szurkolóitól, és az Abu-dzabi Nagydíjon is hasonló eredményre törekszik. "Igyekszem kiélvezni a hétvége minden pillanatát, rengeteg érzelem fog bennem kavarogni. A célom persze az, hogy egy eredményes futammal zárjam le ezt a fejezetet az életemben" - mondta Massa, akinek távozása azt is jelenti, hogy jövőre 1969 óta először nem lesz brazil pilóta a mezőnyben.

A Williams mellett a Sauber az egyetlen olyan csapat, amely még nem véglegesítette a 2018-as felállását, és nagy esély van rá, hogy ők is megválnak legalább az egyik versenyzőjüktől. A hírek szerint Abu-Dzabiban bejelentik, hogy az egyik autójukat a Ferrari akadémiájának legígéretesebb növendéke, a Forma-2 idei bajnoka, Charles Leclerc fogja vezetni, a csapattársa pedig Marcus Ericsson vagy az istálló színeiben már két versenyt teljesítő Antonio Giovinazzi lesz.

Az már biztosnak tűnik, hogy Pascal Wehrleint elküldik a Saubertől

- felmerült, hogy a német a Williamshez szerződhet Massa helyére, de erre egyre kisebb az esély, így valószínűleg F1-es ülés nélkül marad jövőre.

A Force India a pilótáitól nem, de a nevétől búcsúzik Abu-Dzabiban. Már korábban bejelentették, hogy jövőre elhagyják az India szót a nevükből, az új verzióra azonban még nem derült fény. Felmerült, hogy az istálló új neve Force One lesz, de ezt elvetették, mert könnyen összetéveszthető lett volna a sportág angol nevével. Két istálló pedig a motorszállítójától köszön el Abu-Dzabiban: három év után véget ér a McLaren és a Honda együttműködése, amelytől mindkét fél sokat remélt, de a sorozatos motorhibák és a kínos eredménytelenség végül kibékíthetetlen ellentétekhez vezetett. A japánok így is maradnak a Forma-1-ben, a Toro Rossónak fognak motort szállítani, akik a Renault-t cserélik le a Hondára.

Véglegessé válhat a 2018-as mezőny

A 2018-as idényre még két csapat, a Sauber és a Williams nem jelentette be a pilótafelállását, bár annyi tudható, hogy az utóbbi istálló jövőre is megtartja Lance Strollt. Hogy ki lesz a kanadai csapattársa, az jelenleg a Forma-1 egyik legfelkapottabb témája -

nagy esély van rá ugyanis, hogy Robert Kubica 7 év kihagyás után a Williams színeiben tér vissza a bajnokságba.

A lengyelek futamgyőztes pilótája a 2011-es idény előtt szenvedett olyan súlyos ralibalesetet, hogy pár hónappal ezelőttig valószínűtlennek tűnt, hogy valaha visszatérhet az F1-be, a nyár óta azonban felgyorsultak az események: Kubica először a Renault 2012-es, majd idei autóját tesztelte, októberben pedig a Williams 2014-es autóját is kipróbálhatta. A brit istálló megerősítette, hogy Kubica az egyik jelöltjük Massa pótlására, de egyelőre tagadták azokat a híreszteléseket, miszerint a lengyel már a szerződését is aláírta a következő két szezonra. Kubica mellett még Paul di Resta, Pascal Wehrlein és Danyiil Kvjat is bejelentkezett az ülésért, de egyre valószínűbb, hogy ők csak a tesztpilótai állásra hajthatnak.

Sokatmondó az is, hogy a Williams a napokban bejelentette, Kubica az Abu-dzabi Nagydíjat követő gumiteszten az idei modelljüket is vezetheti. Egyesek szerint a Williams a teszten még egyszer meg akar bizonyosodni arról, hogy Kubica képes a visszatérésre, mások viszont úgy vélik, a lengyel szerződtetését már a nagydíjhétvégén bejelentik. Mivel a Saubertől is hírekre számíthatunk a következő napokban, könnyen lehet, hogy az idényzárón véglegessé válik a Forma-1 2018-as mezőnye.

A hétvége programja

2017. november 24., péntek

10.00-11.30 1. szabadedzés

14.00-15.30 2. szabadedzés

2017. november 25., szombat

11.00-12.00 3. szabadedzés

14.00-15.00 Időmérő

2017. november 26., vasárnap

14.00 Abu-dzabi Nagydíj

