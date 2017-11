Eladó Rosberg motorhome-ja, amit Hamilton is megkívánt

Kimi Räikkönen jachtja után egy újabb értékes ingóság keresi új gazdáját, ezúttal Nico Rosberg mondana búcsút az európai versenyeken használt lakókamionjának.

A sajtón kívül az F1-es pilóták általában a folyamatos utazást utálják a legjobban, főleg néhány év után kezd terhes lenni a számukra, hogy egyik szállodából a másikba járnak, és csak nagyon ritkán tölthetik otthon az idejüket. Európában ez saját motorhome-ok üzemeltetésével enyhíthető, így tett a tavalyi világbajnok Nico Rosberg is.

A német pilóta 2009-ben kezdett használni egy saját lakókamiont, ami 55 négyzetméteres lakosztályt biztosított számára Európa-szerte. A nyerges vontatóval közlekedő egységben luxuskörülmények között pihenhetett franciaágyban, saját fürdőszobával, nappalival, konyhával, étkezőasztallal, sőt, vendégeket is fogadhatott, akiket emeletes ágyon szállásolhatott el.

A belsőépítészetet a Maison V Interiors készítette, és most bárki élvezheti, hiszen a luxus motorhome-okkal kereskedő Piers Donnelly LinkedIn oldala szerint Rosberg árulja a mobil otthonát. Az árról nincs információ, csak arról, hogy a nyergesvontató nem tartozik a csomaghoz, de ez könnyedén pótolható hiányosság.

Rosberg már a második F1-es szezonja, 2007 során elkezdett motorhome-ban lakni.

„A bahreini hotelszobám kellemes volt, ahogy ezt egy Ritz Carltontól várható, de ez volt az utolsó, amit egy ideig látni fogok. Az összes európai futamon motorhome-ban fogok lakni, és a következő a Spanyol Nagydíj lesz – idézte a GP Update 2007-ben, és Rosberg két fontos érvet emelt ki a döntése mellett.

„Először is, lehetővé teszi, hogy az otthonomtól távol is otthonos közegben legyek, mert a kedvenc dolgaim is velem lehetnek. Képek, könyvek, meg ilyenek. Másodszor, nem kell aggódnom, hogy dugóba kerülök a verseny napján, és így tovább alhatok! A Circuit de Catalunya környékén a forgalom nagyon rossz lesz, mert a verseny mindig teltházas.”

Rosberg mozgó otthona csapattársának, Lewis Hamiltonnak is megtetszett,

a Sport Bild arról számolt be, hogy tavaly Rosberg példáját követte, amikor a magángép után ő is vásárolt egy pirosra fényezett mozgó otthont, a Guardian által szemlézett Paradise Papers alapján a repülőéhez hasonló, vitatható adózási konstrukcióval. Hamilton motorhome-ja 1,7 millió fontba (mai árfolyamon kb. 600 millió forintba) került a be nem fizetett ÁFA nélkül és a Schuler nevű cég készítette.