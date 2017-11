Alonso a legjobb, de Schumacher is egy szinten van vele

A visszavonuló Felipe Massa mindkettejük csapattársa volt, Lewis Hamilton ellen pedig a világbajnoki címért is küzdött. Úgy véli, ők hárman az F1 legjobbjai.

Bár világbajnok nem lett, Felipe Massa így is izgalmas pályafutást zár a hétvégén Abu-Dzabiban. A Williams pilótája a Ferrari támogatásával a Saubernél mutatkozott be, és azt is átvészelte, hogy a svájci istálló menesztette a 2002-es év végén. Massa ekkor a Ferrari tesztpilótájaként pallérozódott Michael Schumacher és Rubens Barrichello mellett.

A 2006-os szezontól, éppen Barrichellót váltva az akkor már hétszeres világbajnok Schumacher csapattársa lett a Ferrarinál, majd a német pilóta visszavonulása lehetővé tette a számára, hogy a Scuderia pilótája maradjon, először a 2007-es világbajnok Kimi Räikkönen, majd a kétszeres világelső, a Schumachert is legyőző Fernando Alonso oldalán.

Massa az egyetlen pilóta, aki Schumacher és Alonso csapattársa is volt, és Lewis Hamiltonnal is megküzdött a 2008-as világbajnoki címért. Erről egy hajszállal lemaradt, de így is szinte páratlan összehasonlítási alapja van az elmúlt 15 év legjobb F1-es pilótáival kapcsolatban. Az AS című lapnak azt mondta, Alonso volt a legerősebb csapattársa.

Azt mondanám, Schumacher nagyon hasonló szinten volt, ahogy Lewis is

– vélte Massa. – (Sebastian) Vettel is nagyszerű pilóta, de alacsonyabb szintet képvisel, és talán (Max) Verstappen is, de nála hiányzik a következetesség – foglalta össze. Sokak szerint jövőre Alonso ismét a sikeres lehet majd a McLaren-Renault színeiben, de Massa ezzel csak részben értett egyet: „A jövő év jobb lesz a számára, de a bajnoki címért nem lesz harcban.”

Massa a Williams jövőjével kapcsolatban sem optimista, szerinte „a bajnokság újbóli megnyeréséhez a Williamsnek több pénzre van szüksége, de szerintem a dobogóig eljuthatnak, ha rengeteg dolgot megváltoztatnak.” Csapattársáról, Lance Strollról úgy tartja, „sokkal jobb már, mint az év elején volt, de szerintem csak a 2-3. év után beszélhetünk a jövőjéről.”

A brazil pilóta egyelőre nem döntötte el, hogy mihez kezd az F1-es pályafutása után, de ismét megemlítette, hogy érdeklődik az elektromos autóverseny, a Formula E iránt. „Szerintem az a legizgalmasabb közeg most, amiben versenyezni és újra nyerni lehet – mondta. – A jövőben (mindannyian) ilyen autókat fogunk vezetni.”

