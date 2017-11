A Williams tagadja, hogy leigazolták Kubicát

Különböző országok lapjai már régóta kész tényként kezelik, hogy Robert Kubica visszatér az F1-be a Williams színeiben, a csapat azonban azt állítja, ez még nem dőlt el.

Robert Kubica esetleges visszatérése hónapok óta lázban tartja a pilótapiacot, hiszen a korábbi F1-es pilóta nagy meglepetést keltett azzal, hogy egyáltalán felmerült az újbóli szereplésének gondolata. Kubica 2011 januárjában életveszélyes balesetet szenvedett egy raliversenyen, a jobb karját csak maradandó károsodásokkal lehetett megmenteni.

Évekig úgy tűnt, hogy Kubica csak zárt karosszériás autókkal tud újra versenyezni, az idén viszont tesztelni kezdett a Renault színeiben, mielőtt az enstone-i istálló lecsapott a hirtelen felszabaduló Carlos Sainzra. Kubica ekkor sem adta fel, leszerződtette Nico Rosberget a menedzsmentjébe, és a Williams istállót vették célba.

A lengyel pilóta már náluk is tesztelt kétszer, és Paddy Lowe, a Williams technikai igazgatója nemrég megerősítette, hogy az Abu-dzabi Nagydíj után újra autóba ültetik a lengyel pilótát. Több sajtóorgánum közben már azt is kész tényként kezeli, hogy Kubica ülhet jövőre Felipe Massa helyére, a holland RTL GP már azt is tudni véli, hogy

Kubica kétéves szerződést írt alá a Williamsszel.

A csapat azonban mást állít: „Noha a tárgyalások folyamatban vannak Kubicával, még mindig nem született meg a végső döntés, hogy ki fogja váltani Massát – áll a Williams közleményében. – Bejelentést fogunk tenni, amikor lesz mit bejelenteni, de a hétvégén nem tervezünk semmit Abu-Dzabiban.”

A Williamsnél Lance Stroll helye teljesen biztos, és már az is eldőlt, hogy Massa biztosan visszavonul a szezon végén, így a grove-i istállónak mindenképpen új pilóta után kell néznie. A jelöltek között szerepel a tesztpilóta, Paul di Resta, a Saubertől szinte biztosan távozó Pascal Wehrlein, és Danyiil Kvjat is, akit a Toro Rossótól tettek lapátra.

Egy egészséges Kubica mindannyiuknál jobb választás lenne, azonban a Renault nem tudott időben meggyőződni arról, hogy a lengyel pilóta valóban versenyképes lehet, annak ellenére sem, hogy a Hungaroringen, a rekkenő hőségben is levezetett egy nap alatt két futamnyi távot, és a körei is egy szinten voltak az idei versenyzőik eredményeivel.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!