A tervezője szerint felesleges megváltoztatni az F1 logóját

Váratlanul új F1-es logóterveket jegyeztetett be a sport jogtulajdonosa, és Joe Saward szakblogger szerint akár már a hétvégi szezonzárón megjelenhet valamelyik Abu-Dzabiban. Különböző internetes fórumokon sokan kritizálták a koncepciókat, a McLaren egyik fotósa, Darren Heath például élesen bírálta az új terveket a Twitteren.

„Hogyan ne cseréljük le az egyik valaha volt legjobb sportlogót? Sokkolóan gyenge az (új) F1-es ’dizájn’. A hamarosan lecserélendő F1 logó tényleg az egyik legkiválóbb márkaidentitás, valaha. Röhejes, szűklátókörű és pitiáner leváltani” – vélte a gyakran szókimondó fotós, aki már több saját kiadványt is készített.

A Be Seven Feet Apart című dizájnblog még júliusban, tehát még jóval a logócserével kapcsolatos ötletek nyilvánosságra kerülése előtt interjút készített Phil Carterrel, aki egyebek mellett az F1 mostani logóját is megtervezte. Az eredetileg autótervezőnek készülő Carter akkor úgy vélte, az 1994-ben készített F1-es logó kiállta az idő próbáját.

Erre a ’94-es F1 logó az egyik legjobb példa, amit valaha készítettünk. Még ma is ugyanúgy csinálnám meg, és persze még mindig használatban van.”

Carter elismerte, hogy egy fiatal tervezőtől jött az ötlet, aki a stúdiójukban dolgozott. „Meg akartuk ragadni a Forma-1 energiáját és izgalmát. Eleinte az F-fel játszadoztunk, aztán felismertük, hogy némi manipulációval kihozhatjuk az 1-es bal oldalát is. A sebességet jelző vonalak formálták meg a másik felét.”

A mostani logót is szokták kritizálni azért, mert sokan nem látják meg a középen kialakított, „átlátszó” 1-est, és Carter is elárulta, hogy még az ő felesége is csak 4 évvel ezelőtt vette észre, hogy ott van, ő pedig listát vezet arról, hogy kiknek kellett 20 év ahhoz, hogy felismerjék a trükköt.

„Már 2-3 szezon után a márka megszilárdult. Az emberek már megszokták, és most ez az egyik legismertebb márkajel a világon. Nem szükséges megváltoztatni, még mindig megteszi azt, ami a feladata” – vélte a brit tervező.

