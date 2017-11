Fittipaldi unokája verte Alonsót a sportautó-teszten

A kétszeres világbajnok feladata nem az volt, hogy a lehető leggyorsabban vezesse a Toyota LMP1-es autóját a bahreini újoncteszten.

A Toyota színeiben Fernando Alonso is részt vett a sportautó-világbajnokság (WEC) újoncok számára kiírt tesztjén. A japán autógyártó szinte az utolsó pillanatban, szombaton éjszaka jelentette be, hogy a spanyol pilóta is csatlakozik hozzájuk, a rutinos Mike Conway és Sébastien Buemi, valamint az LMP2-es tehetség, Thomas Laurent mellett.

Alonso és korábbi F1-es ellenfele, a svájci Buemi osztoztak a 8-as számú TS050 Hybriden, de Buemi mindössze 10 kört tett meg az autóval a délelőtt során, mielőtt átadta a volánt Alonsónak. Délelőtt 1:43.709 alatt teljesítette az F1-es futamot is rendező bahreini pályát, délután 7 tizedmásodpercet javított, és 1:43.013-nál állította meg az órát.

Márkatársai közül Conway volt a leggyorsabb, a brit pilóta a Michelinnek végzett gumitesztet, ezért az eredménye nem teljesen reprezentatív, ráadásul a több, mint 1000 lóerős autót is jobban ismeri. Conway a 7-es rajtszámú autóval 1:42.381-et ért el, de a lemaradás egyáltalán nem szegte Alonso kedvét.

Nagyszerű nap volt. Egy versenyzőnek mindig kellemes egy LMP1-es autót tesztelni, mert csodálatos ezeket vezetni

– nyilatkozta Alonso, majd az autóra vonatkozóan megjegyezte: „Következetesen viselkednek az etapok során, ami pozitívum. Már régóta szerettem volna kipróbálni egy ilyen autót, és ma elérhettem ezt, úgyhogy nagyon boldog vagyok” – tette hozzá, arra azonban kitérő választ adott, hogy tervezi-e a részvételt a Le Mans-i 24 órás versenyen.

„Egy nap nagyszerű lenne – ismerte el. – Nem tudom, hogy ez mikor jön el, de az endurance versenyzés biztosan a céljaim között van a jövőben az F1 után.” Alkalmi csapatfőnöke, Pascal Vasselon hozzátette: „Ez pillanatnyilag csupán egy szenzációs lehetőség volt, van még időnk elgondolkodni a jövőn.”

Vasselon elárulta, hogy Alonso nem kifejezetten a leggyorsabb körre törekedett az általa megtett 113 kör, vagyis a két F1-es versenytávval felérő 611 kilométer során.

„Alacsony üzemanyagszinttel nem futott etapokat, és időmérős etapot sem teljesítettünk. Ma nem volt trófea, amit megnyerhettünk. Fernandóval kicsit többet dolgoztunk. Miután megismerte az autót, délután gumiteszttel foglalkozott, kiegészítve Mike munkáját, amit a másik autóval végzett” – magyarázta.

Az összesítésben végül nem a Toyota, hanem a Porsche 919 Hybrid végzett az élen a korábbi kétszeres F1-es világbajnok Emerson Fittipaldi unokája, Pietro révén. Az ifjú pilóta a megszűnő Formula V8 3.5 bajnoki címe után, jutalomként kapta a tesztlehetőséget, és példásan élt is vele. 1:42.275-tel, egy rövid etap során megszerezte az 1. helyet.

Alonsóhoz hasonlóan Fittipaldi is javított délután, több, mint 1 másodpercet faragott le a köridejéből. Egyelőre még nem tudni, hogy Fittipaldi hol folytatja a pályafutását, a ranglétrán az F1-en és a WEC-n kívül már csak a Forma-2 és a Super Formula áll a 21 esztendős pilóta előtt, aki nagyapját és nagybátyját, Christiant követheti az F1-be.

