Szenzációs képeken elevenedik meg az F1 hőskora

Kiszínezett, eredetileg fekete-fehér fotókkal pillanthatunk be a régi idők Forma-1-ének eseményeibe, szinte a kezdetektől Niki Lauda balesetéig.

Megvan a varázsa a fekete-fehér képeknek, de a színek révén sokszor új értelmet nyernek. Egy Reddit-felhasználó, Chop_Artista rendszeresen posztol kiszínezett archív képeket a fórumozóknak, munkájának eddigi gyümölcseit gyűjtöttük össze némi háttérrel.

Brit Nagydíj, 1952

A képen Piero Taruffi közelít a silverstone-i Abbey kanyarhoz, ami ma is létezik, de azóta alaposan átépítették. Taruffi itt egy Ferrari 500-ast vezet a Scuderiánál töltött második szezonja során. Egészen ’55 közepéig honfitársainál versenyzett, majd átigazolt a Daimler-Benzhez. A futamon a 2. helyezett lett, a szezont Svájcban pályafutása egyetlen győzelmével kezdte.

Brit Nagydíj, 1953

José Froilán González és Juan Manuel Fangio, a Maserati pilótái várakoznak a Brit Nagydíj rajtja előtt. Látható, hogy már akkor is nagy forgatag volt a rajtrácson, a pilóták felszerelése pedig inkább emlékeztet a II. világháború akkor még nem is olyan távoli eseményeire, mint egy F1-es futamra. A versenyen a jobb oldali Fangio szerepelt jobban, a 2. helyezett lett, González a 4. helyen ért be 2 kör hátránnyal.

Előtte azonban el is kellett rajtolni. Az alábbi képen a Brit Nagydíj első rajtsora látható, akkor még négy autóval. A legtávolabbi versenyző az időmérő leggyorsabbja, Alberto Ascari, aki a Ferrarival a versenyt is megnyerte. Mellette González, a ferraris Mike Hawthorn és Fangio, aki Michael Schumacher pályafutásáig az F1 történetének rekordbajnoka volt, 5 győzelemmel.

Brit Nagydíj, 1954

Egy évvel később átrendeződött a helyzet, Fangio a Mercedes színeiben indult, és meg is szerezte az 1. helyet az időmérőn. Korábbi csapattársa, González már a Ferrarinál hajtott, és a 90 körös futam végén is ő ünnepelhetett, míg Fangio körhátránnyal csak a 4. lett. A képen 1-es rajtszámmal Fangio, 8-assal Karl Kling áramvonalasított Mercedes W196-osát örökítették meg.

Tesztelés, 1969

Tesztelés során készült az alábbi kép 1969-ben, ahogy éppen bekötik Jackie Stewartot a Cosworth motorral hajtott Matra MS84-be. Stewart még az MS10-essel nyerte meg a szezon első futamát, a következő fordulón viszont már az MS80-assal győzött, majd további 4 elsőséget zsebelt be a szezon során, és pályafutása első világbajnoki címét is elhódította. Később ’71-ben és ’73-ban is bajnok lett.

Német Nagydíj, 1976

Talán az utolsó képek egyike, ami Niki Laudáról készült az 1976-os Német Nagydíjon, még az életveszélyes balesete és a maradandó égési sérülései előtt. Lauda ekkor pályafutása 2. világbajnoki címére hajtott James Hunt ellen a Ferrarival, végül Hunt nyert, de a következő év ismét Laudáé lett, majd ’84-ben a McLarennel lett háromszoros világbajnok. Érdemes megfigyelni a képen a Ferrari megoldását az akkor még szokatlan dohányreklám-tilalomra.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!