Már a szezonzárón új arculata lehet a Forma-1-nek

Új logóterveket küldött be a Forma-1-et működtető cégháló egyik tagja az EU szabadalmi hivatalába. Egy bennfentes blogger szerint már a szezonzárón változás jöhet.

Jelentős lépéssel folytathatja a Liberty Media a Forma-1 bekebelezését és saját képére formálását: Joe Saward szakblogger szerint a világbajnokság már a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjon új arculatot kaphat, és az EU szabadalmi hivatalának (EUIPO) honlapján már meg is jelentek új tervek a sport logójára vonatkozóan.

Ezek egyelőre elbírálás alatt vannak, egyelőre nem tudni, hogy zöld utat kapnak-e, és ha igen, akkor melyiket választják majd. Az F1 jelenlegi logóját sokszor kritizálják, mert a közönség egy része nem veszi észre a két karakter között megbújó 1-est, és elképzelhető, hogy a Liberty Media a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetne a logo és az arculati elemek használatára.

Az F1 mostani logóját az EUIPO adatbázisa szerint 1997-ben jegyeztették be, 2003-ban kiegészítették, majd 2013-ban, még szintén a CVC Capital Partners irányítása alatt újabb változatok készültek, ezek azonban végül nem jelentek meg. Érdekesség, hogy az egyiken az 1-es karakter helyett feltartott mutatóujj látható, ami akkoriban Sebastian Vettel kedvenc gesztusa volt.

Egyelőre nem világos, hogy a Liberty Mediának mi a terve a változással, és egyáltalán miért fontos ez,

de a következő lesz az első teljes szezon, amit a már kialakult menedzsment készíthet elő és vezényelhet le, így elképzelhető, hogy olyan terveik vannak, amit valamiért nem tudnak megvalósítani a mostani arculattal. Mivel a logók merőben eltérők a mostanitól, valószínűleg a megjelenítő felületeket (pl. weboldalak, mobil app) is teljesen áttervezik.

Az EUIPO adatbázisából egyébként kiderül, hogy a jogokat kezelő Formula One Licensing B.V. több verseny nevét is levédette, de úgy tűnik, a Magyar Nagydíj magyarul és angolul sincs ezek között, az Európa Nagydíj, a Mediterrán Nagydíj, a Római Nagydíj, a Német Nagydíj nevek viszont igen. A cégnév-bejegyzések rámutattak arra is, hogy még Bernie Ecclestone alatt

voltak tervek a vendéglátóiparral kapcsolatban is,

valószínűleg ezért jegyeztették be a „Formula One Restaurants”, a „Formula One Cafe” és a „Formula One Pit Stop Cafe” (1997) neveket is, éttermekre és kávézókra utalva, de 2009-ben beküldték a „Formula One World Travel” cégnevet is. Érdekesség, hogy 2001-ben a Mercedes anyavállalata, a Daimler AG is levédetett egy „Formula One” feliratú logót.

