Vettel előzése Ricciardo ellen az év manővere lehet

Az F1-ből összesen egy manőver jutott be az év legszebbjeinek döntőjébe az FIA szavazásán. A voksolók F1-es belépőt nyerhetnek, főleg, ha sok ismerőst hívnak meg.

Az FIA az idén is keresi a legszebb manővert, ami valamelyik kategória versenyein történt. A 2015 óta létező díj idei döntőjébe az F1-ből Sebastian Vettel előzése jutott be, amit a Kínai Nagydíjon mutatott be Daniel Ricciardo ellen. A bátor támadás sikeréhez a szerencse is kellett, mivel a két autó összeért, de mindketten gond nélkül célba tudtak érni.

A nemzetközi szövetség weboldalán a szavazók Facebook-profiljukkal vagy regisztrációval tudnak bejelentkezni, voksolhatnak egy videóra, majd meghívhatják ismerőseiket is. Ezzel növelhetik az esélyüket, hogy paddock belépőt nyerjenek a 2018-as Brit Nagydíjra, Silverstone-ba. A jelöltek az alábbiak:

Sebastian Vettel vs. Daniel Ricciardo - F1-es Kínai Nagydíj

Esapekka Lappi, Portugál Rali

Sam Bird vs. Jerome D’Ambrosio - Formula E, Mexico ePrix

James Calado vs. LMGTE-vb japán

Esteban Guerrieri - WTCC, Japán

Andreas Bakkerud - Rallycross-vb, 6. forduló

José María López vs. Andre Lotterer - WEC, Austin

Lando Norris vs. Joel Eriksson - F3, Red Bull Ring

Anthony Janiec, ETRC, Nürburgring

Aleks Zavada - ERC, Cseh Rally

Paolo De Conto - FIA-CIK KZ Eb, Genk

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!