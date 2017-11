Ross Brawn sokat látott veterán F1-es körökben, de a sportigazgató elismerte, kissé sokkolta, hogy az F1-ben érdekelt gyártók mennyire kiborultak a motorokat érintő tervek láttán.

Nem úgy sikerült az F1-ben várhatóan 2021-től megjelenő új erőforrások tervezetének bemutatása, ahogy azt a sport új tulajdonosa, a Liberty Media várta. Több hónapos egyeztetés és tervezés után kiadtak egy előzetest, ami már a részletek kidolgozása előtt kiborította a motorgyártókat, mert szerintük új erőforrást kell építeni, és a paraméterekkel sem voltak elégedettek.

Az F1-ben érdekelt összes gyártó bírálta a terveket, és a Ferrari rögtön kiszállással is fenyegetőzni kezdett. Sergio Marchionne egyik érve az volt, hogy az erőforrások túlságosan szabványosak lehetnek, de a költségek is aggodalmakat keltettek. Ross Brawn, az F1 sportigazgatója viszont kitart a mostani konfiguráció száműzése mellett.

„Ez hihetetlen mérnöki munka, de a versenyzésre nem a legjobb – mondta. – Nagyon drága, nem zajos, a felhasználás korlátozása miatti rajtbüntetések komédiává teszik az F1-et, nagy teljesítménykülönbség van a résztvevők között, és senki sem fog beszállni, hogy motorokat készítsen” – sorolta az érveket.

Ezekkel nagyrészt a gyártók is egyetértenek, mégis lázadni kezdtek a tervek ellen. Brawn elismerte, „kissé sokkoltak a visszajelzések”, de kész az egyeztetésre.

„Visszatekintve, talán kissé máshogy is előadhattuk volna – vélte. – Nem vártam ilyen erős visszajelzést. Azóta volt egy újabb megbeszélésünk, és ezt el is mondtam. Ha (a bejelentés formája) bosszantotta fel leginkább az embereket, akkor azért bocsánatot kérek, de ne felejtsük el, hogy mit is próbálunk elérni. Nem akartuk nyugtalanítani őket a bejelentés módjával.”

Brawn kijelentette, „amíg a kijelölt elveket elérjük”, kész figyelembe venni a gyártók ötleteit, de látnia kell, hogy az olcsóbbá, a szurkolóknak vagy más gyártóknak vonzóbbá teheti a sportot. „Nem ragaszkodunk adott megoldásokhoz, de úgy gondoljuk, hogy a szakértelmünk és az elvégzett munkánk révén ezek az ötletek működhetnek.”

A gyártók között a Ferrari tiltakozott a leghangosabban, leginkább azért, mert Sergio Marchionne szerint a Liberty „globális NASCAR-t” csinálna az F1-ből, amiben a technológia nem különbözne eléggé.

„Elfogadom, hogy fontos egy megtartani egy Ferrari vagy Mercedes motor identitását, hogy azt tudják mondani, ez az ő motorjuk – vélte Brawn. – Ezzel nem hiszem, hogy átléptük a határt, de most, hogy kiadtuk a tervezetet, le kell ülnünk (a gyártókkal), és kideríteni, hogy mi tetszik nekik, és mi nem. Egy nagy része mindenkinek elfogadható, csak nem ugyanaz a rész.”

Pénzről még ne beszéljünk

A motorokkal kapcsolatos tiltakozás már a jogdíjbevételek elosztásával kapcsolatos tárgyalások előszelének is tekinthető. Az élcsapatok várhatóan kénytelenek lesznek elfogadni, hogy a mostaninál kedvezőtlenebb feltételeket kapnak majd, de Brawn szerint az F1-ben sincs ingyen ebéd, a régóta elvárt fejlesztéseknek ára van.

Technikai, kereskedelmi és költségcsökkentési oldala is van a sportnak. Bolondok lennénk (a műszaki szempontokat) elrontani anyagi vitákkal, mert ez is jobbá és fenntarthatóbbá teszi az üzletet.”

„Az emberek évek óta bírálják, hogy az F1 üzletileg nem fejlődött, például a közösségi média vagy a szurkolók kiszolgálása terén. Most foglalkozunk ezzel, de ennek ára lesz. A befektetések szerintem a következő évek során megtérülnek. Javulni fog a helyzet, és tisztában vagyunk azzal, hogy a csapatoknak kiszámíthatóan ismerniük kell, hogy milyen számokkal dolgoznak.”

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!