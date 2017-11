Ricciardo: Nem biztos, hogy Vettel bevállalna a Ferrarinál

Az ausztrál pilóta örül, hogy a Red Bull is szívesen megtartaná, de nem sieti el a döntést a jövőjével kapcsolatban. Nem adna fel mindent a Ferrariért.

Sebastian Vettel és Max Verstappen szerződéseinek meghosszabbítása után Daniel Ricciardo került az F1-es pilótapiac középpontjába, mivel Lewis Hamilton szinte biztosan kitart majd a Mercedes mellett. Az ausztrál pilóta a Red Bull nevelése, de jövőre szabadon igazolhatóvá válik, és egyelőre nem döntött, hogy hol szeretne 2018-tól versenyezni. A Red Bull megtartaná őt is.

„Ez nagyon kedves tőlük – idézte a Globo. – Maxot és engem is megtartanának a csapatnál, de én nem sietek. Nagyon tisztelem a Red Bullt, de van még időm mindent kielemezni” – foglalta össze a 28 esztendős pilóta, aki jövőre a Mercedes és a Ferrari ülését is választhatja, mert Valtteri Bottas és Kimi Räikkönen szerződése is lejár.

Ricciardo elsősorban a lehető legjobb autót szeretné magának, és nem retten el attól sem, hogy Hamilton vagy Vettel legyen a csapattársa. Olasz gyökerei miatt sokszor szóba hozták már a Ferrarival, de neki nem feltétlenül ez az álma. „Ha azt mondom, hogy nem, úgy tűnhet, hogy nem érdekel, de az ’álom’ szó kicsit súlyos. Az álmom, hogy a legjobb autóval világbajnok legyek.”

Ahhoz, hogy ez a Ferrarinál sikerüljön, a közeljövőben az is kell, hogy újra Vettel csapattársa legyen, de a német pilóta kínosan ügyel arra, hogy a rá veszélyt nem jelentő Räikkönen legyen az oldalán.

„Nem vagyok biztos abban, hogy bevállalna – utalt Ricciardo arra, hogy 2014-ben jobban szerepelt Vettelnél a Red Bullnál. – Nem tudom, hogy megvan-e a befolyása ahhoz, hogy megmondja a csapatnak, kit szeretne, de ezen nem is gondolkodom. Nekem csak a továbbra is magas szinten kell vezetnem, ez határozza majd meg a sorsomat.”

Ricciardónak elsősorban az ifjú Verstappent kellene legyőznie, aki szerinte tavaly még sokat hibázott, most viszont ő küszködik néha az autója jellegzetességeivel, elsősorban a beállításokat találja meg nehezen. Az viszont optimistává teszi, hogy a gyenge kezdés után a Red Bull gőzerővel fejleszteni kezdett.

„Az idén elvégzett fejlesztéseink lenyűgözők – ismerte el. – Ha egy szinten kezdhetnénk jövőre a Mercedesszel és a Ferrarival, mi lennénk az esélyesek. Az én teljesítményem nem volt tökéletes, de 2018-ra mindent magammal viszek, amit az idén megtanultam. Ez magabiztossá tesz, hogy jövőre erős lehetek.”

