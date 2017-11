Horner beszólt az F1 tulajdonosának beszóló Laudának

Christian Horner nem ért egyet Niki Laudával, aki a motorokkal kapcsolatos szabálytervezet megjelenésekor bírálta az F1 új tulajdonosát, a Liberty Mediát.

Nagy várakozás előzte meg az F1 új tulajdonosa, a Liberty Media megjelenését az év elején, de eddig nem történtek jelentős változások a sport működtetése terén. Ez összhangban van a Liberty elképzeléseivel, korábban időt kértek, mert az ad hoc döntéshozatal szerint stratégia mentén kívánják építeni az üzletet, és jelentősen bővítették a személyi állományt is.

November elején viszont az FIA nyilvánosságra hozta a 2021-től megjelenő F1-es motorokat szabályozó előírások előzetesét, amiben a Liberty F1-es sportigazgatója, Ross Brawn is közreműködött, de az F1-ben érdekelt gyártókat nem nyűgözte le a terv, a Ferrari például rögtön kiszállással is fenyegetőzni kezdett.

Az F1-ben érdekeltek egyéni szinten egyelőre ritkán szólaltak fel, de Niki Lauda, a Mercedes-csapat ügyvezetői jogkör nélküli elnöke, a korábbi ügyvezető, Bernie Ecclestone egyik szövetségese élesen bírálni kezdte a Liberty-t, mert szerinte aggasztó a Forma-1 jövője, és több hónap után sem látja, hogy az új tulajdonos mit kezdene a sporttal.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke szerint azonban Lauda kritikája megalapozatlan és nem fair az új tulajdonossal szemben.

„A Forma-1 végre leigazolt néhány specialistát Ross Brawn és a csapata személyében. Rendesen kielemeznek mindent. Eddig túl sokszor csípőből hoztunk döntéseket. Lehet, hogy ez nem elég gyors így Nikinek, de szerintem ez a helyes hozzáállás. Nem fair megszorítani őket, amikor még csak 9 hónapja vannak itt, és még nem mutatták be az összes tervüket” – idézte az Autosport.

A helyzet bonyolult, mert a gyártókat valószínűleg kevéssé érdekli, hogy milyen motorral kell majd versenyezni, sokkal fontosabb lesz nekik az, hogy ez mennyibe fog kerülni nekik, és mennyit kereshetnek majd a sportban. 2021-től a jogdíjak eloszlása is alaposan változhat, valószínűleg az élcsapatok kárára, és hosszú évek óta először az idén visszaesnek az F1 bevételei is.

Az előző negyedévben a tavalyi 316 millió dollár helyett csak 13%-kal kevesebbet, 273 milliót osztottak szét a csapatok között.

„Szerintem ez akkor is így történt volna, ha a Liberty nem lenne itt – mondta Horner. – Ilyenek a körülmények. Ők most infrastruktúrát építenek, befektetnek az üzletbe. Egyszerűen más modellt követnek, Bernie (Ecclestone) idején apró volt a szervezet, csupán néhány segédje dolgozott benne. Most lett egy marketing csapat, és egy teljes személyzet, ami nyilván költségeket generál.

Horner leszögezte, hogy a Red Bullnak nincs kifogása a Liberty üzleti filozófiájával kapcsolatban, és kíváncsian várják, hogy mik a terveik 2021-től. „Ha az ember nem spekulál és nem fektet be az üzletébe, nem fog keresni rajta. A világ gyorsan változik, ezért is fontos, hogy a Forma-1-et egy szervezet működtesse.”

