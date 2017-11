Megdöbbentő állapotok uralkodnak a brazil F1-es pályánál

A múlt hétvégi rablótámadásokra nem mentség, de magyarázat a látható szegénység a brazil F1-es pálya körül. A polgármester a privatizációtól remél javulást.

Több támadás is érte az F1-es csapatokat a múlt hétvégi Brazil Nagydíj helyszínének közelében, miközben a pálya és a szálloda között közlekedtek. A legsúlyosabb helyzetbe a Mercedes tagjai kerültek, az egyikükre fegyvert is szegeztek, és kirabolták őket, de veszélybe kerültek az FIA, a Williams, a Sauber és a Pirelli emberei is.

A helyi hatóságok a Mercedes megtámadása után fokozták a helyszíni jelenlétet, azonban nem tudták megakadályozni, hogy újabb atrocitások történjenek. Lewis Hamilton többször is felszólalt az erőszak ellen, és intézkedéseket sürgetett, Felipe Massa pedig szégyenkezett a szülővárosában uralkodó állapotok miatt.

„Kétségtelen, hogy mindannyian így érzünk – felelte Massa arra utalva, hogy felzaklatták a történtek. – Mindig a legjobbra számítunk a hazánktól. Biztonságot várunk, hogy tanítani tudja a gyermekeinket, jó kórházakat, és nagyon elszomorító, amikor ilyeneket hallunk. Amikor az ember maga is brazil, úgy érezni, mintha a probléma részese lenne.

Ez nagyon elszomorító, nem csak az ide látogató emberek miatt, hanem az erről értesülő brazilok miatt is. A jövőben változtatni tudunk ezen.”

Sao Paulo polgármestere, Joao Doria szerint a pálya privatizációjától a biztonság javulása várható, és arra számít, hogy az értékesítés a jövő év első felében meg is történik. Megerősítette, hogy az interlagosi pályán továbbra is versenyeket rendeznek majd, és remélte, hogy az új tulajdonos legalább egy évtizedik még náluk tartja az F1-et.

Ez várhatóan nem lesz könnyű, hiszen 2018-tól brazil pilóta sem lesz a mezőnyben, és az F1-es közhangulatot jól jelzi, hogy a Pirelli és a McLaren biztonsági okokból inkább lemondta az erre a hétre tervezett gumitesztet. Ennél azonban sokkal nagyobb feladat lesz, hogy a pálya közvetlen környezetét rehabilitálják, hiszen a Google Maps utcaképei alapján

saját szemmel is látható a megdöbbentő szegénység az F1-es pálya szomszédságában.

A favelák már a riói olimpia alatt is fejtörést okoztak a szervezőknek, a gazdasági és szociális problémákat azonban inkább a szőnyeg alá söpörték, és egy hatalmas fallal takarták el a lepusztult városrészeket a repülőtérről vezető út mellett. A korrupció által sújtott országba olyan civil szervezetek próbálnak fejlődést hozni, mint az Ayrton Senna alapítvány.

