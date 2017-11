Räikkönennel a Ferrari soha sem lesz világbajnok

A korábbi csapatfőnök, Flavio Briatore szerint a Ferrari hibát követett el, amikor nem igazolták le Max Verstappent. Niki Lauda viszont egyetértett Sergio Marchionnéval.

Meglepetést keltett a Red Bull az F1-es paddockban, amikor nemrég váratlanul bejelentették, hogy meghosszabbították Max Verstappen szerződését a 2020-as szezon végéig, ezzel a közeljövőben kivonták őt a pilótapiacról. Sokan arra számítottak, hogy Verstappen hamarosan a Ferrari versenyzője lehet.

A Scuderia azonban ismét bizalmat szavazott Kimi Räikkönennek, így a finn pilóta 2018-ban is az istálló tagja lehet, holott mióta 2014-ben visszatért a Ferrarihoz, az eredményei rendre elmaradnak a csapattársai által elértektől, sőt, 2013 óta most fordult elő először, hogy zsinórban három futamon dobogóra tudott állni.

„Nem tudom, hogy (Sergio) Marchionne mihez kezd majd, kiszámíthatatlan – mondta Flavio Briatore, a Benetton és a Renault korábbi, csalás miatt eltiltott csapatfőnöke a RAI rádiónak. – Räikkönennel viszont soha sem nyerik meg a konstruktőri világbajnokságot. Ehhez két jó pilótára van szükség, és a Ferrarinak ez nincs meg.”

Briatore már nem aktív az F1-es paddockban, de a futamokat elnézve szilárd meggyőződése van arról, hogy a Ferrarinak kire lenne szüksége.

„Csukott szemmel is leigazolnám Verstappent. Ő az egyetlen igazi versenyző, akit az emberek látni akarnak. Egy gladiátor, aki ellen mindent megtesznek, hogy minden futamon megbüntethessék” – magyarázta az olasz szakember, aki Michael Schumacherrel és Fernando Alonsóval is világbajnok lett, de a sportszerűtlen eszközöktől sem riadt vissza.

Az olasz üzletember elismerte Lewis Hamilton idei teljesítményét is, szerinte a négyszeres világbajnok „az idén motiváltabb volt a pályán, mint a diszkóban”, Niki Lauda, a Mercedes-csapat ügyvezetői jogkör nélküli elnöke pedig azt mondta, Marchionne helyesen tette, hogy a pilótáit is bírálta a világbajnoki vereség miatt is.

Jól ismerem Sergiót, ő is olyan, mint én, kimondja, amit gondol”

– vélte Lauda, majd a La Gazzetta dello Sportnak hozzátette: „Én azért néha kissé diplomatikusabb vagyok, de megértem őt. Elvesztették a világbajnokságot, és ilyenkor helyes, ha az ember kritikus” – tette hozzá a háromszoros világbajnok, aki a Ferrarival és a McLarennel is elérte a végső sikert, majd a Mercedes színeiben a csapat egyik vezetőjeként is világbajnokságokat nyer.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!