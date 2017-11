A Mercedes óvatosabban választott gumit a Ferrarinál

Miközben a Pirelli jövőre a nyolcadik különböző gumikeverék bevetését tervezi, kiderült, hogy az idén a keményet senki sem használta versenyen. Ez a szezonzárón is így marad.

Nyilvánosságra hozta a Pirelli a szezonzáró, Abu-dzabi Nagydíjra vonatkozó gumiválasztásokat, ami biztossá teszi, hogy az idén egyetlen versenyző sem teljesített versenykört a kemény gumikkal, mivel azokat az utolsó versenyhétvégére nem is tették elérhetővé. A Pirelli a sivatagi pályára a lágy, a szuperlágy és az ultralágy abroncsokat adja.

Nem meglepetés, hogy még ezek között is a puhább változatok felé tolódtak a versenyzők, a rendelkezésre álló 13 szettből senki sem kért 8 ultralágy szettnél kevesebbet, Daniel Ricciardo, a két Ferrari-pilóta, Sergio Pérez, Marcus Ericsson, valamint a Williams és a McLaren versenyzői ráadásul 10-et igényeltek, 2 szuperlágy, és mindössze 1 lágy garnitúra mellé.

Nagy különbségeket ezúttal sem lehet tetten érni a gumiválasztás terén, míg eleinte azért előfordultak markáns eltérések, most már csak 1-1 szett terén tértek el egymástól a versenyzők, és ezek az edzések során várhatóan el is tűnnek, hiszen előfordulhat, hogy az istállók eltérő beállításokat vagy új fejlesztéseket akarnak majd kipróbálni.

Abu-Dzabiban a szezonzáró után gumitesztet is rendeznek majd, így elképzelhető, hogy az istállók a versenyre való felkészülés mellett már előre is dolgoznak majd, és összehasonlításokat végeznek, valamint új alkatrészeket próbálnak majd ki. Erre azért is lehetőségük nyílik, mert a konstruktőri világbajnokság első 4 helye gyakorlatilag eldőlt, és az egyéni pontverseny is lefutott.

