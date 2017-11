McLaren: Alonso egy versenyző vadállat

A kétszeres világbajnok az egész versenyen üldözte Felipe Massát, aki tudta, hogy az ellenfele gyorsabb nála, de Fernando Alonso a lóerőhiány miatt előzési kísérletig sem jutott.

A Brazil Nagydíj rajtrácsán megszerzett 6. hely után Fernando Alonso nagy reményekkel várhatta a futamot, hiszen ilyen jó helyzetből az idén még nem kezdhetett versenyt. Bár tudta, hogy Lewis Hamilton és Daniel Ricciardo a mezőny végéről is utoléri majd, de így is a pontszerzésre hajtott. Ez össze is jött neki, de az eredmény mégis vegyes érzésekkel töltött el.

„Az egész versenyen szenzációs autónk volt, de nem tudtunk előzni – mondta a Sky Sportsnak. – A lemaradásunk a motorerő terén elképesztő, ugyanez volt Mexikóban is. Az utolsó kanyarból kifelé többször is nagyon közel voltam Felipéhez, és azt gondoltam, most eljött az idő, és megelőzöm, de még a DRS-sel is elhúzott tőlem.”

Az utolsó körben valóban szembetűnő volt a különbség. A Mercedes motorral hajtott Williamsszel Massa 321 km/órás tempót ért el a mért ponton, Alonso a Hondával és DRS-sel 327-ig jutott, mögötte viszont Sergio Pérez DRS-sel és Mercedesszel, valamint kettős szélárnyékkal 350-nel száguldott utánuk. Alonso oda is szólt, azt mondta:

A motorerő hiánya elég aggasztó lesz jövőre a Toro Rossónak.”

Alonso a Safety Car utáni újraindításnál esett vissza Massa mögé, és hiába volt gyorsabb a McLaren a kanyarokban, az egyenesben nem tudta támadni a Williamst, még akkor sem, amikor taktikusan elengedte Lewis Hamiltont, de a Mercedes szélárnyéka sem volt elég ahhoz, hogy felhúzza magát a Williamsre. A leintéskor így is örült az eredménynek a csapatrádión.

„Nekünk ez boldog hétvége volt – összegzett. – A 6. helyről indultunk, az első kanyarban már az 5. helyen álltunk, és a pontszerzők között zártunk. Mindent összevetve, eddig (az idén) ez volt a legjobb hétvégén, és nagyon örülök ennek. A Renault az elmúlt 15-20 év legjobb motorgyártója volt, úgyhogy szerintem nem kell aggódnunk” – utalt a 2018-as szezonra.

A McLaren a Hondával végigszenvedett három szezon után 2018-tól a Renault erőforrásait használja majd,

amiket a hétvégén a Toro Rosso élesen kritizált, mert szerintük a gyakori műszaki hibákat az alkatrészellátás akadozása okozza. Alonso viszont úgy gondolja, hogy a Renault motorral a McLaren karosszériája is elég jó lesz ahhoz, hogy sikereket érhessenek el. Eric Boullier szerint már a Brazil Nagydíj is megmutatta, hogy mi lakozik még mindig Alonsóban.

„Fernando szereplése emlékeztetett arra, hogy ő milyen versengő vadállat még mindig – mondta a McLaren versenyigazgatója. – Amikor a stratégák megengedték neki, hogy támadja Massát, rendíthetetlen volt, minden körben úgy vezetett, mintha az időmérőn lenne, és körről körre csökkentette a különbséget.”

Még ha a csomagunk korlátai miatt nehéz is lett volna előzni, ez nem tántorította el őt.”

Boullier szerint Alonso szereplése „a tudatos, kemény versenyzés szenzációs megnyilvánulása” volt, amit nagyszerű volt nézni. „Bravó, Fernando” – tette hozzá Boullier, aki Stoffel Vandoorne rajtbalesetét „hihetetlenül balszerencsésnek” és „értelmetlennek” nevezte, miután Kevin Magnussen nekiment az autójának.

