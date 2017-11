Őrjöngenek a Renault-nál a Toro Rosso vádjai miatt

Kemény hangú közleményben ment neki a Toro Rosso a Renault-nak a nyári szünet óta elharapózó motorhibák miatt. A franciák teljesen kiborultak.

Magyarázkodásra kényszerül a Renault, mert a nyári szünet óta nagyon gyakoriakká váltak a motorhibák a Toro Rossónál. A faenzai istálló papíron egyforma erőforrást használ, mint a gyári istálló és a Red Bull, de az utóbbi időben az egyébként előforduló hibák nagy része is náluk bukkan fel. Az MGU-H egységek és a turbók egymás után adják meg magukat.

A meghibásodások olyan gyakoriakká váltak, hogy a Renault-nak már az alkatrészellátás is gondot okoz, új elemek gyártására már nincs idő, ezért felújított alkatrészekkel próbálkoznak. Cyril Abiteboul, a Renault Sport Racing ügyvezetője pénteken azt mondta, a gyártó szerint az üzemeltetés terén keresendő a hibák forrása, vagyis a csapatot okolta a lerobbanásokért.

Ez kihúzta a gyufát a Toro Rosso csapatfőnökénél, és az istálló szombatra virradóan éles hangú közleményt jelentetett meg, amiben azt írták, a motorszállító „megvádolta” őket, és meglepetésként érte a csapatot, hogy Abiteboul őket hibáztatja a problémák miatt. „Az MGU-H és tengelyhibák nincsenek összefüggésben azzal, ahogy a csapat beépítette és működteti az erőforrást” – írták.

A Toro Rosso szerint az idén nem változtattak az erőforrás elhelyezésén, mindössze a hűtést fejlesztették az autón a nyár során, bár arra nem tértek ki, hogy pont ekkor kezdtek megszaporodni a hibák.

„Az egyik ok, hogy nincsenek új alkatrészek, és a Toro Rosso esetében folyamatosan egyik erőforrásról a másikra kell elemeket cserélgetni a hétvégék során, és sok esetben korábbi specifikációjú szerkezeteket kell használni. Mexikóban, az előző versenyen hat autóból csak kettő ért célba, ez is megmutatja a gyenge megbízhatóságot.”

A közlemény odáig ment, hogy burkoltan szabotázzsal is megvádolták a Renault-t: „Nem szabad elfelejteni, hogy (a Renault) a Toro Rossóval is harcol a jobb helyezésért a konstruktőri világbajnokságban. Ahogy Abiteboul úr is sugallta, a helyzet talán nem véletlen, de biztos, hogy nem az STR autója okozza.”

A leírtak kiverték a biztosítékot a Renault-nál, az autógyártó igazgatótanácsának F1-ért felelős tagja, Jerome Stoll is feldühödött az ügy miatt.

„A Renault most azt fontolgatja, hogy visszatartja az erőforrásokat a Toro Rossótól, és nem erről a hétvégéről, hanem az Abu-dzabi Nagydíjról is távol tartanék őket, motorok hiányában – számolt be Ted Kravitz, a Sky Sports riportere. – Olyan dühösek, hogy meg akarják nézni a szerződésüket, és megvizsgálnák, hogy felbonthatják-e hírnévrontásra vonatkozó záradék miatt.”

Abiteboul azt akarta, hogy mindenki lássa, ahogy számon kéri Helmut Markót, a Red Bull motorsport tanácsadóját

„Franz Tost tulajdonképpen azt mondta, legalábbis a Renault-nál így értelmezték, hogy megkérdőjelezték a Renault, mint vállalat becsületét azzal, hogy (azt sugallták), hogy a Toro Rosso szándékosan hibás alkatrészeket kap, így a Renault előrébb juthat a konstruktőri világbajnokságban – folytatta Kravitz. – Beszéltem Cyril Abiteboullal, és azt mondta:

„Ez egy vicc. Nem vagyunk tökéletesek, de soha sem tennénk ilyet”



– idézte Kravitz a Renault Sport Racing ügyvezetőjét, és hozzátette, Jerome Stoll, a Renault Sport elnöke is a helyszínen van, és dühös, és Alain Prost is elutazott Brazíliába. – „A Renault azt vizsgálja, hogy elég jelentős-e ez az ügy ahhoz, hogy elvegyék a motorokat a Toro Rossótól, aminek így nem maradna semmije.”

