Verstappen: Az önerő kevés, szerencse kell a győzelemhez

A Red Bullnál mindkét pilóta úgy érzi, hogy nagyjából kihozták az autójukból azt, ami benne van, de így sem tudtak beleszólni az 1. helyért zajló csatába.

A Mercedes és a Ferrari mellett a Red Bull nem jutott szóhoz a Brazil Nagydíj időmérőjén, mindössze annak örülhetnek, hogy az edzés előtt kicserélt MGU-H jól működött Max Verstappen autójában, ő azonban Daniel Ricciardóhoz hasonlóan egyszerűen nem volt elég gyors. A holland pilóta így is a 4. rajthelyet érte el, így vasárnap akár a dobogóért is támadhat.

„Szerintem a lehető legjobb eredményt értük el, de nem vagyok igazán elégedett vele – ismerte el. – Az egész hétvégén igyekszünk, hogy eltaláljuk az autó balanszát, és nem igazán tudtuk összehozni. Arra nem számítottam, hogy ezen a pályán legyőzöm a Ferrarit és a Mercedest, mert a hosszabb egyenes miatt ez a pálya nem nekünk való. Kihoztuk a lehető legtöbbet, de ez nem elég jó.

Verstappen eddig még nem tudott pole pozíciót szerezni, de már többször is igazolta, hogy nincs szüksége az 1. rajtkockára ahhoz, hogy nyerjen. Most azonban úgy vélte, hogy Brazíliában a körülményeknek is kedvezniük kell ahhoz, hogy újabb sikert érhessen el, hiszen a Red Bullnak nem fekszik a pálya.

Igazából szükségem van némi szerencsére, mert a hosszabb etapokon sem elég jó a tempónk. Ki tudja, mi történik az élen.”

Ricciardo a Sky Sports kérdésére sokáig gondolkodott azon, hogy milyen pozitívumot tud kiemelni a hétről, végül azt jegyezte meg, hogy sisakot cserélt a NASCAR Monster Cupban versenyző Dale Earnhardt Jr-ral. Úgy vélte, hogy a rajtbüntetése miatt szombaton nem tehetett többet annál, hogy a középmezőnyből, lágy gumikkal kezdi majd a futamot.

„Örülök, hogy a lágy gumikkal kezdhetem a versenyt, mert a végén lehet, hogy erősebbek lehetünk a szuperlágyakkal. Visszanézve, az összes élen álló srác öt etapot mehetett a szuperlágyakkal, mi viszont csak hármat. Nekem a lágy jobban feküdt, bárcsak azzal mehettünk volna a Q3-ban is! Ott egyszerűen nem voltunk szupergyorsak, nem tudtunk eleget kihozni magunkból.

Az utolsó szettel vibrációt éreztem, és egyáltalán nem tapadt a bal eleje. Bosszantó, nincs is most mindenre válaszom.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke remélte, hogy Verstappen jó versenyt fut majd a második sorból. „Holnap kissé melegebb lesz, és a Mercedes hajlamos jobban küszködni ilyenkor, mint mások. Izgalmas versenyünk lehet, ha Valtteri (Bottas) megtartja a vezetést, mert vasárnaponként a Ferrari mindig erős, Max viszont nagyon fel van tüzelve.”

