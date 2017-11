A négyszeres világbajnok szerint az egyikük fejéhez fegyvert szegeztek. Több csapat és az FIA is érintett volt, de nem esett bántódásuk.

Az idén sem múlik el fizikai erőszak nélkül a Brazil Nagydíj. Már magyar idő szerint reggel pletykák érkeztek arról, hogy fegyveres konfliktus alakult ki a pálya környékén, később pedig maga Lewis Hamilton tweetelt arról, hogy a Mercedes csapattagjai is belekeveredtek egy támadásba a pénteki edzések után.

„A csapatunk egy részét fegyveresek állították meg, amikor tegnap este elhagyták a pályát, itt Brazíliában. Lövések is dördültek, és az egyikük fejéhez fegyvert szegeztek. Nagyon felkavaró ezt hallani. Kérem, imádkozzanak a srácaimért, akik profiként ma is itt vannak, akkor is, ha ez megrázta őket” – írta a Twitteren.

Hamilton is kiemelte, hogy az erőszak sajnos rendszeres a Brazil Nagydíj idején. Néhány évvel ezelőtt Jenson Button páncélozott autóját is megtámadták, és az F1-es csapatok tagjai a pályán kívül általában nem is viselnek egyenruhát, inkább civilként próbálnak elvegyülni a hétvégi tartózkodásuk idején. Hamilton szerint ez így nem mehet tovább.

Ez minden évben megtörténik itt. Az F1-nek és a csapatoknak többet kell tenniük, nincs kifogás!”

A pénteki eseményeket az FIA és a Williams emberei is éppen, hogy megúszták, nekik szerencséjük volt, mert a közlekedési lámpa zöldre váltott, és még éppen el tudtak hajtani. A Mercedes megerősítette, hogy a személyzetüket kirabolták, ingóságokat elvettek tőlük, de személyi sérülés nem történt.

