Alonso: Hamiltont és Ricciardót nehéz lesz feltartani

A kétszeres világbajnok szinte győzelemként ünnepelte a 7. helyet az időmérőn, amivel a 3. sorból kezdheti majd a Brazil Nagydíjat. Nem lesz könnyű megtartani.

Az idei legjobb rajthelyét szerezte meg Fernando Alonso, hogy Lewis Hamilton balesetéből is profitálva a 7. lett az interlagosi időmérőn, ezzel Daniel Ricciardo rajtbüntetése után a 3. rajtsor 6. helyéről indulhat. Alonsót az élpilótákon kívül csak a Force Indiával versenyző Sergio Pérez előzte meg, és szinte győzelemként ünnepelte a rádión a sikert.

„Általában az elsők között hajtok át a célvonalon, és akkor szoktam a 7-8. helyen lenni, ami a 9-10. lesz. Amikor még mindig azt mondták, hogy a 7. vagyok, és a 6. helyről indulok majd, akkor úgy éreztem, végre az igazi helyünkről startolunk majd” – nyilatkozta a McLaren versenyzője a Sky Sportsnak.

Alonso már a Mexikói Nagydíj időmérőjén is kitűnt a mezőnyből, majd a futamon is nagyot csatázott Sebastian Vettellel és Hamiltonnal, akkor viszont úgy vélték, hogy a tengerszint feletti magasság kedvez a Honda erőforrásnak. A brazil pálya is magasan van, és a kanyargós jellege is segít a McLarennek, de az eredmény így sem véletlenül jött.

Most egészen versenyképesek vagyunk

– lelkesedett Alonso. – Az utóbbi időben az autó remekül teljesít, és gondolom, ez a karosszériafejlesztésnek köszönhető. Jó irányt vettünk, és jövőre, Ausztráliában teljesen új dolog kezdődik, amit már nagyon várunk” – utalt arra, hogy a McLaren a 2018-as szezontól a Renault erőforrásait használja majd a Honda helyett.

A kétszeres világbajnokot az is lelkesíti, hogy a McLaren rendszerint jobban szerepel a futamokon, mint az időmérökön, de ettől még nem lesz könnyű dolga. „Kétségtelen, hogy Ricciardo és Hamilton nagyon erősen igyekszik majd, és nehéz lesz megvédeni a helyünket. Mexikóban viszont láthattuk, hogy nem adom fel, és bárki ellen kész vagyok védekezni. Remélem, pontokat szerzünk.”

Nagyszerű esélyünk van. A mezőny végéről indulva is közel kerültünk már a pontszerzéshez, úgyhogy remélhetőleg könnyebb dolgunk lesz a 6. helyről.”

Alonso csapattársa, az újonc Stoffel Vandoorne ezúttal már a Q2-ben kiesett, és a 13. helyet szerezte meg, de Ricciardo büntetése miatt ő is javíthat egy helyet. Az ausztrál pilótának és Hamiltonnak is valószínűleg őt kell majd először megelőznie, mielőtt az élmezőny mögött támadásba lendülő Alonso mögé érnek.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!