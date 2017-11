A Williams újabb tesztlehetőséget ad Kubicának

Paddy Lowe elismerte, hogy Robert Kubica újra tesztelheti a Williamst a szezonzáró után, ezúttal minden bizonnyal már az idei autót. Másik jelölt is van még az ülésre.

Még mindig nem dőlt el, hogy ki lesz Lance Stroll csapattársa a 2018-as szezontól a Williamsnél, csak az biztos, hogy a jelenlegi pilóta, Felipe Massa az idén végleg visszavonul a Forma-1-től. A jelöltek listáján Robert Kubica, Paul di Resta, Pascal Wehrlein és talán Danyiil Kvjat is szerepel, a Williams azonban nagyon szűkszavú a terveikkel kapcsolatba.

Paddy Lowe, a Williams technikai igazgatója az FIA csütörtöki sajtótájékoztatóján azt mondta, „nem valószínű”, hogy gyorsan döntenek az ülés sorsáról, elismerte, még mindig „több lehetőség” közül választhatnak a pilóták terén. A Sky Sports műsorában azt viszont megerősítette, hogy Kubicát újabb tesztre hívják.

„Igen, szinte biztosan nekiadjuk az egyik gumitesztre fordítható napunkat az Abu-Dzabi Nagydíj után. Nagy figyelmet kap ez a téma, ezt én is látom, de házon belül dolgozunk ezen az ügyön, és ebben a szakaszban még senkinek sem beszélünk arról, hogy mihez kezdünk” – szögezte le a Williams technikai igazgatója a Sky Sportsnak.

Kubica korábban a Renault jelöltje volt,

két teszten is részt vett a csapatnál, ráadásul a Hungaroringen az idei autójukat is kipróbálhatta, de kiesett a körből, amikor Carlos Sainz váratlanul elérhetővé vált, és a francia-brit istálló inkább őt választotta. Kubicát azóta a Williamsnél jó kapcsolatokkal rendelkező Nico Rosberg menedzseli, és a grove-i istállónál is bemutatkozhatott már egy 2014-es autó volánja mögött.

A lengyel pilóta mellett azonban Pascal Wehrlein is nagyon szeretné az ülést: „Azt mondanám, hogy a Williams az egyetlen esélyem 2018-ra. Már elég korán szóltak nekem, hogy jövőre nem lesz helyem a Saubernél, és ha kihagyom a következő szezont, akkor nagyon nehéz lesz utána visszatérni a Forma-1-be – idézte az Auto Hebdo.

Wehrleint az is aggaszthatja, hogy a Mercedes hamarosan leveheti róla a kezét,

mert Toto Wolff szerint a gyártó nem támogathatja örökké a juniorpilótáig, ő maga pedig elismerte: „Ha az embernek nincs szponzora, lehetetlen manapság pilótafülkét szerezni. Egyszerűen nem működik – mondta. – Ha a családom tudna fizetni 5-10 millió (eurót), akkor más lenne a helyzet, de nem tudnak.”

