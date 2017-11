A Red Bull békülne a Renault-val, a Toro Rosso nem

Mindenki mindenkivel összeveszett a Renault-Red Bull-Toro Rosso háromszögben, miután a gyártó és az olasz istálló egymást kezdte hibáztatni a motorhibák miatt.

Nagy botrány pattant ki pénteken délután, amikor a Toro Rosso újabb motorhibáit látva Cyril Abiteboul, a Renault Sport Racing ügyvezetője arra célozgatott, hogy a csapat okozza a gondokat az erőforrás beépítése és üzemeltetése terén. A Toro Rosso ekkor burkoltan azzal vádolta meg a Renault-t, hogy szabotálják őket a konstruktőri vb-n zajló küzdelem miatt.

Ezt Abiteboul visszautasította, és Helmut Markóhoz, a Red Bull motorsport tanácsadójához fordult. A kamerák előtt folytattak heves vitát, Marko azonban később békejobbot nyújtott, és újabb közleményben állt ki a Renault mellett, ami TAG Heuer néven a Red Bull elsőszámú csapatát is kiszolgálja erőforrásokkal.

„Az elmúlt 10, köztük sok sikeres év során rengeteg érzelmet megéltünk a motorszállítónkkal. Ahogy ez egy hosszú szezon végén előfordul, az érzelmek most is csúcsra járnak, de az együttműködésünket nagyra értékeljük, és ez így is marad. Soha sem kérdőjeleződött meg, hogy a motorszállítónk korrekten és sportszerűen kezel minket. Ez ma is így van” – üzente Marko.

Franz Tost, a Toro Rosso csapatfőnöke azonban nem volt hajlandó erre, ő továbbra is kiáll a közleménye mellett.

„Az állásfoglalást Cyril tegnapi nyilatkozatára reagálva adtuk ki. Az erőforrás meghibásodásáért a csapatot okolta, és ez abszolút helytelen – mondta a Sky Sportsnak. – Miért kellene bocsánatot kérnem? Az általunk elszenvedett hibák miatt? Mindketten zaklatottak vagyunk. Tudja, ki kezdte ezt az egész esztelenséget? Cyril, a hülye nyilatkozatával.”

Tost kijelentette, nem fogadja el Abiteboul álláspontját, és nem tart attól sem, hogy a Renault a jó hírnevük megsértése miatt megvonja tőlük az erőforrásokat. Alain Prost, a Renault márkanagykövete és tanácsadója is kizárta ezt, a nyilatkozatháborúba viszont nem akart belefolyni. Tost vádjait azonban elutasította.

„Ahogy bizonyára tudják, a Renault már nagyon régóta részt vesz az F1-ben, és bizonyítani tudjuk, hogy mindenkinek pontosan ugyanolyan motort adunk, ami nem így van a többi gyártó esetében. Soha sem fogunk piszkos trükkökhöz nyúlni, hogy nyerjünk egy helyezést” – tagadta Tost vádját, mi szerint a Renault szabotázzsal előzné meg a Toro Rossót a konstruktőrök között.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!