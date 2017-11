Verstappen Brazíliában is a győzelemre hajt

Hiába kap rajtbüntetést, Ricciardo már most spórol, hogy eljusson az autója a szezon végéig, Verstappen megint nem az időmérőtől várja a sikert.

Mindkét szabadedzésen a Mercedes, különösen Lewis Hamilton uralkodott a Brazil Nagydíj helyszínén, de a Red Bull versenyzői is optimistának tűntek a pénteki nap végén. Max Verstappen és Daniel Ricciardo elsősorban a két Ferrarival harcolhatott, délután 1-1 pilótájukat meg is előzték, ennek ellenére azonban még nem állt össze az autójuk.

Verstappen különösen délelőtt küszködött, és panaszkodott a tapadás hiányára, Ricciardo autójába pedig be kellett szerelni az idei nyolcadik MGU-H-t is, így rajtbüntetésre számíthat. Ráadásul még így sem biztos, hogy a hátralévő másfél versenyhétvégét kibírja az autójában működő Renault erőforrás, ezért azt is be kellett osztania a nap során.

„Délelőtt nem hoztam ki belőle mindent, mert ezzel a motorral el kell jutnunk a kockás zászlóig Abu-Dzabiban – nyilatkozta Ricciardo. – A helyzet eléggé jónak tűnik, de a Mercedes nagyon gyors, amikor magas üzemanyagszinttel megyünk. Kevés üzemanyaggal közel vagyunk, ők holnap szerintem gyakorolni fogják ezt. A Ferrarival összehasonlítva egész jó napunk volt.”

Ricciardo délután a Scuderia mindkét autóját legyőzte, Verstappennek ez egyelőre nem sikerült.

„A rövid etap alatt össze-vissza járt az autó a szuperlágy gumikkal, úgyhogy jobban kellene állnunk, de így sem vagyunk nagyon lemaradva – nyilatkozta a holland pilóta. – A hosszabb etapok jól sikerültek a szuperlággyal. A lágyakkal a Mercedes nagyon gyors. Tudjuk, hogy ők durvábban bánnak az abroncsaikkal, talán ezért működik náluk jobban a lágy.”

Verstappen szerint van még tér arra, hogy javítsanak a Red Bull teljesítményén, de úgy véli, elsősorban nem a Red Bullnál kell keresni a fejlődés kulcsát, hanem ismét a motorszállítóra mutatott, pedig Interlagos nem tipikusan az a pálya, ahol a lóerők döntenek.

„Az autónk szerintem az előző négy verseny óta a leggyorsabb, csak kicsit nagyobb csúcssebességre van szükségünk. A Mercedes is gyors, de ha némi javulást el tudunk érni, akkor mi is ott lehetünk, legalábbis nagyjából” – utalt a győzelemért folyó harcra.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!