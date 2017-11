A szombat délutánok még nem állnak össze a Williams újoncánál, Lance Strollnál, és a technikai igazgató, Paddy Lowe szerint ez rossz színben tűnteti fel a kanadai pilótát.

Sokat ostorozta a közvélemény az idei szezon egyik újoncát, az ifjú Lance Strollt, mert a szezon elején csak esett-kelt, azóta viszont minden idők legfiatalabb dobogósa lett, a pontversenyben megelőzte Felipe Massát, és meglepetésre 2. rajthelyet szerzett az Olasz Nagydíj esős időmérőjén. Paddy Lowe, a Williams technikai igazgatója azonban nem titkolta, néha nagyon nehéz volt Stroll-lal.

„A második félidő mindenképpen jobban alakult számára. Lenyugodott, különösen azután, hogy megszerezte az első pontjait Kanadában, majd Bakuban feljutott a dobogóra. Sokkal jobban versenyez az időmérős szereplésénél, csak szerintem az emberek elsősorban az időmérő alapján ítélik meg a pilóták tempóját, mert az a nyers tempót mutatja, könnyű belőle kiindulni” – mondta Lowe.

Stroll átlagos időmérős eredménye (ami nem azonos a tényleges rajthelyével) az idén eddig 14,88, ami jelentősen elmarad Felipe Massa 10,75-ös értékétől, tehát átlagosan 2 sorral a csapattársa mögül indult. Az eredményei között ráadásul sok volt a 18-19. hely is, és csupán néhány kiugró szereplés húzta fel az átlagát.

Lance esetében (az időmérős eredmények) nem olyan beszédesek, mint kellene,

mert ez a gyenge pontja – vélte Lowe. – Pillanatnyilag sokkal jobban versenyez, mint ahogy az időmérőkön szerepel, de olykor megcsillannak a képességei. Például a Monzában látottak alapján azt gondolom, idővel sokkal jobb időmérős teljesítményt tud majd kihozni magából. Ezzel ő is tisztában van, és dolgozik rajta.”

Az időmérőkön gyakran látható, hogy az egyik harmad vége után a következőben rögtön gyorsulnak a versenyzők, akkor is, ha ugyanolyan gumikeverékeket használnak. Ilyenkor változtatnak a vezetési stílusukon, és az is előfordul, hogy új motor-üzemmódokat használhatnak, mert tudják, hogy a többiek is fokozzák a tempót. Stroll ezen a téren még nem elég rutinos.

„Az adatok alapján úgy látjuk, hogy a legtrükkösebb az, hogy lendületbe jöjjön az első/második etap alatt – ismerte el Lowe. – Ha felveszi a ritmust, akkor már képes jó köröket futni. Nem szabad elfelejtenünk, hogy még mindig csak 19 éves, úgyhogy sok dolgot kell megtanulnia. Az időmérő bizonyos szempontból nehezebb teszt a versenyzésnél, mert nagyon feszült helyzet.”

