Renault: Nem véletlenek a Toro Rosso lerobbanásai

A gyártó szerint a csapatnál kell keresni a hibák okát, a Toro Rossónál viszont azt mondják, hogy ők mindent úgy csinálnak, ahogy eddig tették. Nagyon kínos ügy lehet ebből.

Újabb Renault motorok robbantak le a Brazil Nagydíj szabadedzésein a Toro Rossónál. A faenzai istálló az utóbbi időben folyamatosan motorhibákkal küzd, és bár a gyári csapatnál és a Red Bullnál is vannak gondok, kívülről is jól látható, hogy a Toro Rossónál sokkal súlyosabb a helyzet, és gyakorlatilag egyik autójukat sem tudják megbízhatóan működtetni.

A Brazil Nagydíj előtt Brendon Hartley és Pierre Gasly autójába is beszerelték az idei nyolcadik MGU-H-t, ami Gasly-nál rögtön az első körben elromlott, Hartley-nál pedig a turbó adta meg magát, és egyelőre csak annyit tudni, hogy Gasly újabb 15 rajthelyes büntetéssel számolhat, miután Mexikóban az egész időmérőt ki kellett hagynia.

Cyril Abiteboul, a Renault Sport Racing ügyvezetője a Motorsport.com-nak azt mondta, nagyon komolyan kezelik az ügyet, ami már az alkatrészellátást is megingatta, mert a megnövekedett igény miatt „hólabda-effektus” alakult ki, és a kapacitáskorlát okán kénytelenek voltak felújított alkatrészeket is szállítani úgy, hogy a Mexikó óta eltelt időszakban az ünnepnapokon is dolgoztak.

Kissé aggaszt minket, ahogy a motorunkat működtetik a Toro Rossóban

– nyilatkozta Abiteboul. – Ez megmagyarázhatja, hogy miért keletkezik ennyi gond, kifejezetten náluk. Ebben a sportban soha sincsenek véletlen egybeesések” – célozgatott, Franz Tost, a Toro Rosso csapatfőnöke viszont azt állítja, hogy a szezon kezdete óta mindent ugyanúgy csinálnak a motor üzemeltetése terén.

„Ez nyugtalanító – mondta Tost. – A beépítés terén minden ugyanolyan, az év eleje óta semmihez sem nyúltunk. A Toro Rosso oldaláról nincs olyan alkatrész, ami az MGU-H-hoz kapcsolódik, és bármit is okozhatna. Mi nem tehetünk semmit, csak azt látjuk, hogy milyen alkatrészek érkeznek, és éppen melyik motort használjuk.”

A helyzet különösen kínos, mert a Toro Rosso helyezésére pont a Renault veszélyes

a konstruktőri világbajnokságban, és a faenzai istálló 6,5 millió dollártól esne el, ha a gyári csapat, valamint a Haas megelőzné őket a szezon végéig. Az előnyük mindössze 5 pont a Renault, és 6 pont a Haas előtt, ráadásul a Toro Rossónál már két újonc pilóta versenyez, míg az ellenfeleiknél rutinos versenyzők próbálják ledolgozni a lemaradást.

Kifogynak az alkatrészekből?

Az alkatrészellátás annyira kritikus lehet, hogy az Auto Motor und Sport szerint az is elképzelhető, hogy a Toro Rosso kénytelen lesz kihagyni a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjat, mert egyszerűen nem tudnak működő erőforrást összerakni. A lap idézte Helmut Markót, a Red Bull motorsport tanácsadóját, aki azt mondta:

A Toro Rosso (gyára) már most úgy néz ki, mint egy alkatrészraktár veteránautók számára.”

A lap szerint Abiteboul kizárta, hogy a Renault két héten belül új turbókat és MGU-H-kat gyártson, mert erre már nincs idő, ezért a gyártó többi csapatának készletében is alkatrészeket keresnek. Ez azonban kockázatos, mert a Red Bull sem érti, hogy mitől mennek tönkre a motorok. „Némelyik megáll, némelyik nem, előre nem tudjuk megmondani, hogy melyik romlik el” – mondta Marko.

