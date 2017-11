A Mercedes kipróbálta azt, amit eddig nem mertek

A világbajnoki küzdelem hevében inkább nem kísérleteztek a 2018-as fejlesztésekkel, most viszont elkezdték behozni a munkát, amit korábban elhalasztottak.

Lewis Hamilton zárta az élen a pénteki szabadedzéseket Sao Paulóban, ráadásul mindkét alkalommal Valtteri Bottas végzett a 2. helyen. A Mercedesek meggyőző tempót diktáltak, Hamilton már délelőtt körrekordot döntött, és a rövid pályán később is jelentős előnyben maradt a Red Bullok és a Ferrarik előtt.

„Jó napunk volt, nagyon izgalmas az idén sokkal gyorsabb autókkal visszatérni erre a pályára – mondta Hamilton. – Az autók többet követelnek meg (a pilótáktól), ez nagyszerű, ráadásul elég meleg is volt ma. A rövid- és a hosszú etapokkal is végeztünk; sajnos az abroncsok nem bírják igazán sokáig, csak 1-2 kört lehet kihozni belőlük a rövid etapok során. Jó helyzetben vagyunk, de szerintem elég szoros lesz az állás.”

Miután a konstruktőri- és az egyéni világbajnokságért zajló harc is eldőlt, a Mercedesnél már csak az szerepelhet a feladatok között, hogy Bottas is megelőzze Sebastian Vettelt a ponttáblázaton, valamint az, hogy a 2018-as szezonra alaposan felkészüljenek. Utóbbival bevallottan is foglalkoztak pénteken.

Az első szabadedzés elején aero-teszteket végeztünk, átnéztünk néhány dolgot, amin javíthatunk jövőre

– nyilatkozta Bottas. – Ehhez most már rendelkezünk elemezhető adatokkal. Ettől eltekintve, szerintem a rövid- és a hosszú etapok mindkét edzésen ígéretesek voltak a számunkra, úgyhogy jó a kiindulási alapunk a hétvégére. Kissé azért küszködtünk, hogy a pálya minden kanyarjára megfelelő beállítást találjunk, de nagyon élveztem a vezetést, és várom a hétvége további részét.”

A tesztelésről elsősorban Andrew Shovlin, a Mercedes vezető versenymérnöke beszélt, úgy vélte, „elég nagy” programot futtattak a délelőtt során. „Ezt a munkát mindig félretettük, amíg küzdöttünk a bajnokságokért, nagyon jó, hogy ezt most elvégezhettük. Sok hasznos adathoz jutottunk, és ezt be fogjuk csatornázni a W09 fejlesztési programjába.”

Shovlin szerencsésnek nevezte, hogy az eső végül mindkét edzésen elkerülte a pályát, és mindkét tréningen körözhettek a meleg hőmérsékletek közepette.

„Úgy tűnik, vasárnap is ilyen körülményekre számíthatunk. Az autók alapvetően jól működnek, a szeles időjárás viszont kissé trükkössé tették a dolgunkat, mert a versenyzők nehezen rakták össze a köreiket a szuperlágyakon. Van néhány terület, amiken javítani tudunk, de jól indult a hétvége, és várjuk már a csatát a Red Bullokkal és a Ferrarikkal.”

