Hamilton az adóvihar mellett is Schumacher rekordjaira hajt

A Mercedes pilótája szerint ő soha sem vágyott Michael Schumacher eredményeire, de ha már a közelbe jutott, ráhajt a hétszeres világbajnok győzelmeinek felülmúlására.

Sajtótájékoztatón vett részt Lewis Hamilton szerdán Sao Paulóban, a hétvégén zajló Brazil Nagydíj helyszínén, ahol elismerte, a héten kirobbant, őt is alaposan érintő adóbotrány „kisebb vihart kavart körülötte”, de a BBC szerint kijelentette: „Ez nem ingat meg az alapértékeimben, és abban, hogy miért vagyok itt. Azért, hogy megnyerjem a Brazil Nagydíjat.”

A Mercedes pilótája másfél héttel ezelőtt, Mexikóban bebiztosította az idei világbajnoki cím megnyerését, így már nem kell az idei pontverseny miatt aggódnia, azonban úgy vélte, fontos számára, hogy a maradék két versenyen is győzzön, és „folytassam az idei munkám (eredményeinek) megszilárdítását.”

„Másoknak biztos jó lenne, ha most hátra dőlnék, lazítanék, és csak hagynám, hogy másnak is jusson a dicsőségből, de én nem ezért vagyok itt – szögezte le. – Ezen a hétvégén ugyanolyan kihívás vár rám, mint az előző futamokon. A Red Bull nagyon felgyorsult, és erősek lesznek, a Ferrari is javított a teljesítményén, úgyhogy közel lesznek.”

Hamilton az idei szezont négyszeres világbajnokként zárja majd, és elérhető közelségbe került számára a hétszeres világelső, Michael Schumacher rekordjainak megdöntése is.

„Továbbra is egyre magasabbra akarom rakni a lécet a pole pozíciók és győzelmek terén. Még mindig Michaelt üldözöm, úgyhogy még hosszú út áll előttem – nyilatkozta. – Soha sem erre vágytam, gyerekként mindig valami olyasmit szerettem volna, mint Ayrton (Senna eredményei). Soha sem gondoltam arra, hogy ennél is messzebbre juthatok.”

A brit pilóta kijelentette, még mindig érzi az „égető vágyat” a győzelemre, így „elkerülhetetlennek” tartja, hogy az 5. világbajnoki címéért is hajtson. „Soha sem álmodtam arról, hogy Michael vagy mások bajnoki címeit hajszoljam, de most lezártam egy fejezetet, és így akarom írni a jövő történetét is. Azt nem tudom, hogy még hány évig folytatom a (versenyzést).”

Hamilton nemrég azt mondta, nemsokára egyeztetni kezd a Mercedesszel az új szerződéséről,

azonban ismét célozgatott arra, hogy nem csak a versenyzésnek akarja szentelni az életét, ahogy az utóbbi években sem csak erre koncentrált. „Imádom a versenyzést, és jobban élvezem, mint valaha, de az életben vannak más dolgok is, amikkel egyensúlyba kell kerülni, és amiket szintén élvezni akarok. Sietnem azonban még nem kell.”

