Így tanította móresre a ravasz Ecclestone a fiatal Vettelt

Christian Horner mulatságot történetet mesélt el arról, hogy a dörzsölt Bernie Ecclestone hogyan leckéztette meg a túlságosan magabiztos Sebastian Vettelt.

Az F1 korábbi ügyvezetőjét, Bernie Ecclestone-t mindenki ravasz, kiválóan tárgyaló embernek írja le, ő maga pedig gyakran emlegeti, hogy igazából egy használtautó neppernek tartja magát. Ecclestone a politikai játszmák nagy mestere, az F1-ben tökéletesen kihasználta az „oszd meg és uralkodj” elvet, de a pilótákkal is gyakran mókázott a színfalak mögött.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke is elmesélt egy ilyen mulatságos történetet Graham Bensinger műsorában. Horner arra emlékezett vissza, hogy Sebastian Vettel már akkor is szívesen játszott Ecclestone-nal, amikor még a Red Bull pilótája volt, sőt egy nyaralás alatt is belefeledkeztek a fogadásba.

„Sebastian megtanult backgammont játszani, és Bernie is szereti a fogadásokat. Régebben mindig felbosszantotta Sebastiant. Mindig azt mondtam neki, Bernie, ne verd meg túlságosan az időmérő vagy a verseny előtt, mert felidegesíted. Ha legyőzöd, akkor is kedvesen tedd. Bernie nagyon jó ebben. Játszanak néhányat, párat Sebastian is nyerhet, aztán azt mondja,

legyen izgalmasabb is egy kicsit, és tegyünk fel némi pénzt! Sebastian ekkor már szuper magabiztossá válik, és amikor elkezdenek pénzzel játszani, (Ecclestone) összezúzza. Ebbe újra és újra belesétált.”

Horner felelevenített egy történetet arról, hogy egyszer egy nyári szünet alatt Ecclestone fogadott Vettellel, hogy a 70-es éveiben járó barátja, John Humphrys gyorsabban meg tud kerülni úszva egy 100 méterre lévő bóját. Vettel nem akart belemenni, mert akkor még csak 25-27 éves volt, de végül beadta a derekát, és 1000 dollárban fogadtak a győzelemben.

„Abban fogadtak, hogy másnap reggel elindulnak a hajó végéről és úsznak. Bernie az egész estét azzal töltötte, hogy felspannolta (Vettelt) azzal, hogy a barátja megnyerte az 1962-es olimpiát, ami persze nem volt igaz, szerintem úszni is alig tudott. Reggel mindannyian megérkeztünk a fedélzetre, és Bernie azt mondta Sebastiannak, hogy van egy feltétele.

A barátja szeret meginni egy pohár vizet, mielőtt beugranak a vízbe és úsznak. Sebastian azt mondta, hogy ez neki teljesen rendben van."

„Tálcán kapták a vizet, John elvett egy poharat, Sebastian a másikat, és hozzá sem tudott érni, mert forró vizet öntöttek bele. (Bernie) barátja megitta a hideg vizet, beugrott, közben Sebastian is próbálta, de égette a száját. Ez nagyszerű lecke volt a számára, mert Bernie megtanította neki, hogy ’figyelj fiú, ami nagyon könnyűnek tűnik, az általában nem is létezik.’ Ez tipikus Bernie-trükk volt.”

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!