Lewis Hamilton a Mexikói Nagydíjon bezsebelte a negyedik világbajnoki címét, de ez nem jelenti azt, hogy érdektelenné vált a világbajnokság utolsó két versenye. A három élcsapat Brazíliában nyomás nélkül küzdhet a győzelemért, a szezon egyik legnépszerűbb futama ráadásul gyakran tartogat meglepetéseket.

Az idén húszfutamos Forma-1-es világbajnokság elérkezett az utolsó előtti fordulójához, amelyet az előző két versenyhez hasonlóan az amerikai kontinensen rendeznek meg: az USA és Mexikó után ezúttal Dél-Amerikába, a Brazil Nagydíjnak otthont adó Interlagosba utazik a mezőny. Noha az idény első felében még rendkívül szorosnak ígérkező világbajnoki küzdelem két futammal az idényzáró előtt eldőlt, miután Lewis Hamilton egy 9. hellyel bebiztosította a címet Mexikóban, a jelek szerint azért a hátralévő két versenyen sem fogunk unatkozni: a Ferrari mindent megtesz azért, hogy bebizonyítsa, továbbra is képesek legyőzni a Mercedest, a Red Bull újra győzelemre váltaná az utóbbi hetekben mutatott egyre jobb formáját, eközben pedig a bajnokcsapatnál is hangsúlyozzák, hogy nem szabad leereszteniük az idény végére.

A mezőny egyik legnépszerűbb pályáján, a Sao Paulo külvárosában elterülő Interlagosban pedig minden esély megvan rá, hogy az F1 egy izgalmas hétvégével tartsa fenn a rajongók érdeklődését. A már régóta klasszikussá vált pályán immár 35. alkalommal rendeznek F1-es futamot, 1973 óta kisebb-nagyobb megszakításokkal Interlagos a Brazil Nagydíj otthona.

Az évtizedek során számos emlékezetes, meglepő fordulatokkal teli versenyt rendeztek a pályán, amelyet a versenyzők és a rajongók is egyaránt imádnak.

Interlagos a maga 4309 méterével a versenynaptár egyik legrövidebb pályája. A versenyzők a helyszínek többségével ellentétben itt az óramutató járásával ellentétes irányban köröznek, a pilóták számára pedig külön nehézséget jelentenek a gyakori bukkanók és szintemelkedések. A technikás pálya nemcsak a versenyzők, hanem a mérnökök számára is komoly kihívást jelent: míg az első és harmadik szektort ugyanis az egyenesek és gyors szakaszok uralják, miközben a középső, kanyargós pályarészen a lassabb fordulók jellemzőbbek, így muszáj kompromisszumot kötni. Az előzések többsége az első szektorban történik, itt jelölték ki a két DRS-zónát is: az egyiket a meglehetősen rövid, mindössze 650 méteres célegyenesben, a másikat pedig a 3-as és 4-es kanyarok között. A végsebesség egyébként az egyenesek végén a 340 km/ó-t is elérheti. Az abszolút pályacsúcsot a helyiek korábbi kedvence, Rubens Barrichello tartja, aki még a 2004-es első időmérő edzésen futott 1:09.822-es kört.

A Pirelli a közepes, a lágy és a szuperlágy abroncsokat viszi el Brazíliába.

A mezőny gumiválasztása meglehetősen egységesnek bizonyult: a közepes keverékből mindegyik pilóta csak egy szettet kért a hétvégére, a legnépszerűbb pedig természetesen a szuperlágy abroncs. Ebből a Mercedes pilótái 8, a ferrarisok 9 szettet kapnak a hétvégére, a Williams és a Renault pedig 10-10 garnitúrával választhat némileg agresszívabb taktikát.

A Brazil Nagydíjat tavaly Lewis Hamilton nyerte meg, akinek ez volt az első győzelme Interlagosban. Az idei mezőnyből csupán két pilóta, Sebastian Vettel és Felipe Massa tudott kétszer nyerni ezen a pályán. A Brazil Nagydíj történetének legeredményesebb versenyzője Alain Prost, de ő a hat győzelméből ötöt a Jacarepaguá pályán aratott, Interlagosban Michael Schumacher volt a legsikeresebb négy diadallal.

A hétvége fő témái

Marad-e izgalom Mexikó után?

Bár Sebastian Vettel egészen a szeptemberi Olasz Nagydíjig vezette a világbajnokságot, a Ferrari később olyan hibasorozatba futott bele, hogy a bajnokság vége felé már csak az volt kérdés, Lewis Hamilton mikor biztosítja be a negyedik világbajnoki címét. Ez végül két héttel ezelőtt, Mexikóban sikerült neki annak ellenére, hogy a rajtnál koccant Vettellel, és a mezőny végéről csak a 9. helyre tudta feltornázni magát. A német hiába végzett az előkelőbb 4. helyen, az 56 pontos hátrányát már matematikailag sem tudja lefaragni az utolsó két hétvégén.

Noha a Ferrari rajongóit és a semleges nézőket bizonyára csalódással töltötte el, hogy idejekorán eldőlt a bajnoki küzdelem, azért az utolsó két futamon is izgalmas csatákra van kilátás a futamgyőzelemért. A Ferrarinál továbbra is úgy érzik, hogy bármely pályán képesek legyőzni a Mercedest - igaz, hogy legutóbb a júliusi Magyar Nagydíjon sikerült nyerniük, de a legtöbbször nem a tempójuk, hanem műszaki hibák és balesetek akadályozták meg őket a sikerben. Az olaszok ráadásul majdnem egy évtizede, 2008-ban tudtak legutóbb nyerni Brazíliában, azon az emlékezetes idényzárón, amikor Felipe Massa az utolsó körben bukta el a vb-címet Hamilton ellen. A Ferrari tehát vérmes reményekkel utazott el Interlagosba, de hasonló tervei vannak a Mercedesnek és a Red Bullnak is. A futamra akár jó hatással is lehet, hogy mindkét bajnoki cím eldőlt,

a pilóták ugyanis különösebb nyomás nélkül, bátrabban és nagyobb kockázatokat bevállalva versenyezhetnek.

A bajnoki tabellán ráadásul korántsem dőlt el minden: akár Vettel 2. helye is veszélybe kerülhet, ha a Ferrari utolsó két hétvégéje sem lesz problémamentes, hiszen Valtteri Bottas csak 15 ponttal marad el mögötte. A pontverseny 4. helyén jelenleg Daniel Ricciardo áll, de még ő sem érezheti biztosnak a helyezését, Kimi Räikkönen 14 pontos távolságból követi őt. A Force India pilótáinak egész éven át tartó rivalizálása is folytatódhat, Sergio Pérez jelenleg 9 ponttal előzi meg Esteban Ocont. A konstruktőrök között a Williams szeretné bebiztosítani az 5. helyét, mögöttük pedig nagyot csatázhat a 6. helyért a Toro Rosso, a Renault és a Haas - a három istállót 6 pont választja el egymástól.

A Mercedes már 2018-ra készül

A németek zsinórban negyedszer vihetik haza az egyéni és konstruktőri trófeákat, de az ünneplés után sem dőlnek hátra: gőzerővel készülnek a 2018-as idényre. Toto Wolff figyelmeztette a csapatát, hogy semmiképpen sem szabad leereszteniük, az utolsó két futamon nyújtott teljesítményük ugyanis a következő szezonra is kihathat. Mivel az autókat érintő szabályok lényegében változatlanok maradnak 2018-ban, a Mercedes „új és érdekes koncepciókat” is kipróbál Brazíliában és Abu-Dzabiban, és az eddiginél bátrabban fognak kísérletezni.

„Csábító lenne azt gondolni, hogy mindkét vb-címmel a zsebünkben már nincs rajtunk nyomás a 2017-es szezonból hátralévő két futamon, ám ez nem is állhatna távolabb az igazságtól - nyilatkozta Wolff, aki azt nem árulta el, hogy konkrétan milyen újdonságokkal készülnek Interlagosra. - Mi úgy gondolunk a következő két versenyhétvégére, mint 2018 első két nagydíjára. Mindkettőt meg akarjuk nyerni, hogy átmentsük a télre a lendületünket. Nem dőlünk hátra csak azért, mert a világbajnoki győzelem már a miénk.”

Látunk-e újabb Verstappen-parádét az esőben?

Az idény nagy részében rendkívül peches Max Verstappen alatt az utóbbi futamokon egyre jobban muzsikált a Red Bull-Renault, amit a holland győzelmekkel hálált meg, Malajziában és Mexikóban is nyerni tudott. Verstappen elismerte, egyre jobban bízik az autójában, ezért örömmel hosszabbította meg a szerződését, a hátralévő két futamot pedig a lehető legjobban szeretné kiélvezni. „Most már lehetnek merész céljaim. A legutóbbi négy versenyből kettőt én nyertem meg, ezért nyilvánvalóan azzal a céllal jöttem Brazíliába is, hogy a győzelemért harcoljak. Hogy sikerül-e, az más kérdés, mert a Mercedes és a Ferrari továbbra is nagyon erős, és ez a pálya száraz időben talán nem a legkedvezőbb számunkra, de nem szeretnék kisebb célokat kitűzni magam elé” - magyarázta Verstappen.

A 2016-os brazil futamnak ráadásul Verstappen volt a legnagyobb sztárja annak ellenére, hogy a két Mercedes mögött a 3. helyen ért célba. Az esős káoszfutamon a holland egy rossz taktikai húzás miatt egészen a 16. pozícióba esett vissza, utána viszont szenzációsan versenyzett, és bátran előzgetve, önerőből küzdötte fel magát a dobogóra.

A Red Bull fiatal pilótája abban bízik, hogy idén is vizes pályán zajlik majd a verseny,

bár az eddigi előrejelzések alapján inkább pénteken és szombaton kell esőre számítani.

„Remélem, megint a tavalyihoz hasonló futamban lesz részünk, az igazán szórakoztató volt - mondta Verstappen. - Talán nem meglepő, hogy megint vizes pályán szeretnék versenyezni, mert száraz pályán talán nem leszünk elég versenyképesek. A szintemelkedésekkel teli egyenesek nem fekszenek nekünk, de esőben bármi megtörténhet.”

Szépen búcsúzik-e Massa a brazil közönségtől?

Felipe Massa egy évvel ezelőtt is azt hitte, hogy az utolsó Brazil Nagydíját teljesíti, Nico Rosberg váratlan visszavonulása után azonban kapott még egy évnyi lehetőséget a Forma-1-ben. Egy ideje azonban sejteni lehetett, hogy a következő szezonban már tényleg nem lesz helye a mezőnyben, a múlt hétvégén pedig be is jelentette a visszavonulását. Massa 15 szezon után egy világbajnoki második hellyel és 11 futamgyőzelemmel a háta mögött int búcsút az F1-nek. A győzelmei közül kettőt a hazai versenyén, Interlagosban ünnepelhetett 2006-ban és 2008-ban, s bár idén szerényebb célokkal kell beérnie, nagyon szeretne szépen búcsúzni az őt mindig támogató brazil közönségtől.

„Vannak terveim az F1-en kívül is, ezekről hamarosan talán be is számolhatok, de most még az utolsó két nagydíjamra koncentrálok - nyilatkozta Massa. - Tavaly is azt hittem, hogy utoljára versenyzek itthon, és rengeteg érzelem kavargott bennem, most is hasonlóra számítok.

Nagyon hálás vagyok a brazil rajongóknak, ezért mindent beleadok majd, szeretném meghálálni a szeretetüket. Nagyon jó lenne két erős futammal befejezni az utolsó idényemet, utána pedig új fejezet kezdődik a karrieremben.”

Massa jelenleg a tabella 11. helyén áll, 4 pontos lemaradással Lance Stroll mögött, így komoly motivációt adhat neki az utolsó két futamra, hogy legyőzze a pontversenyben az újonc csapattársát.

Milyen sors vár a Brazil Nagydíjra?

A Brazil Nagydíj hiába a versenynaptár egyik legnépszerűbb fordulója, évről évre kételyek merülnek fel a jövőjével kapcsolatban.

Bár a pályának 2020-ig szerződése van a Forma-1-gyel, a tavalyi verseny után egy ideig az is kérdéses volt, hogy 2017-ben tudnak-e egyáltalán futamot rendezni. A nagydíj több fontos szponzort is elvesztett az utóbbi években, és egyre nehezebben fizetik ki a magas rendezési díjat. Az idei verseny sorsát időben sikerült bebiztosítani, a Forma-1 korábbi nagyura, Bernie Ecclestone szerint azonban egyáltalán nem biztos, hogy Brazília a jelenlegi szerződés lejárta után is helyet kap az F1-ben.

Noha Ecclestone-nak már nincs közvetlen beleszólása az F1 irányításába, a bajnokság új vezére, Chase Carey idén tavasszal megkérte őt, tárgyaljon a brazilokkal a verseny jövőjéről. Ecclestone először a brazil elnökkel beszélt, de „neki éppen elég problémával kellett foglalkoznia” az F1 nélkül is, Sao Paulo polgármestere pedig közölte, nem akar több pénzt költeni a pályára, inkább eladná a létesítményt.

Ecclestone egy ideig fontolgatta a pálya megvásárlását, de végül letett róla, így viszont továbbra sem biztosított a nagydíj jövője - sőt a 87 éves üzletember szerint „nagyon kicsi az esély” arra, hogy rendeződik a helyzet, bár szerinte 2020-ig mindenképpen lesz versenyük a braziloknak.

A Brazil Nagydíj esélyeit az is rontja, hogy

Massa visszavonulásával eltűnnek a brazil pilóták a Forma-1-ből,

és kérdés, hogy a hazai sikerekhez szokott helyi rajongók a következő években is megtöltik-e majd a lelátókat.

A hétvége programja

2017. november 10., péntek

13.00-14.30 1. szabadedzés

17.00-18.30 2. szabadedzés

2017. november 11., szombat



14.00-15.00 3. szabadedzés

17.00-18.00 Időmérő

2017. november 12., vasárnap

17.00 Brazil Nagydíj

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!