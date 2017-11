A McLaren a fél autót áttervezi a Renault miatt

Lényeges eltérések vannak a Renault és a Honda motor elrendezése miatt, ezért alaposan át kell dolgozni a jövő évi McLaren hátulját. Még pont időben kezdték.

Jövőre új motorszállítóval, a Renault-val dolgozik majd a McLaren, miután az idei szezonnal véget ér a 2015-ös szezon kezdete óta tartó kálváriájuk a Hondával. A japán gyártó nem egyelőre nem tudott versenyképes erőforrást készíteni, azonban a sajátos elrendezésű rendszerük lehetővé tette a McLarennek, hogy aerodinamikai szempontból hatékony autót készítsenek.

Azt egyelőre nem tudni, hogy mekkora kompromisszumokat kell kötniük az új erőforrás miatt, az Auto Motor und Sport azonban megtudta, hogy a 2018-as McLaren hátulját alaposan át kell alakítani azért, mert a Renault motor elrendezése különbözik a Hondáétól. A wokingi istálló szeptemberben állapodott meg a franciákkal, ez F1-es léptékkel mérve már a 24. óra volt.

A szaklap szerint a Renault-nál a turbina és a kompresszor a belső égésű motor mögött kapott helyet, a Honda V6-osa esetében azonban a turbina a hengerfej egyik, a kompresszor és az MGU-H a másik oldalán van, és a kettőt egy hosszú tengely köti össze. Matt Morris, a McLaren mérnöki gárdájának vezetője szerint a sebességváltót és a tengelykapcsolót is át kellett alakítaniuk.

A McLaren nem kezd kísérletezni, jövőre a gyári istálló műszaki megoldásait veszik át az erőforrás beépítése terén,

Morris szerint csak tapasztalattal érdemes nekiállni a részegységek önálló fejlesztésének. Ez elsősorban a hűtőrendszer kialakítását érinti, ez azonban a karosszéria aerodinamikáját is nagyban befolyásolja. E téren a csapat az idén már majdnem ott tart, ahol szeretnének, de meg nem nevezett csapattagok azt mondták a lapnak, hogy a lassú kanyarokon még dolgozniuk kell.

Noha a Honda erőforrása továbbra sem versenyképes, a Toro Rossónál már várják, hogy a japán erőforrást használhassák, mert nekik nem jött ki a lépés a Renault-val sem. „Ennél több gondunk úgysem lehet, mert most is minden hétvégén motort cserélünk – nyilatkozta Franz Tost csapatfőnök. – Van még egy telük, hogy rendezzék a most meglévő problémáikat” – mondta a Hondáról.

Tost szerint a Toro Rossónak nagy lehetőség, hogy jövőre csak ők használhatják a Honda erőforrást.

„Szerintem ez nagy előnnyé fog válni – vélte. – Az eddigi összes megbeszélésünk nagyon ígéretes volt velük. Szilárd meggyőződésem, hogy ez az erőforrás segíteni fog a Toro Rossónak, hogy versenyképes istállóvá váljunk” – mondta az osztrák szakember. A faenzai istálló egyelőre konstruktőri pontverseny 6. helyén áll a gyári Renault és a McLaren Honda előtt.

