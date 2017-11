Alonso jövőre a Toyotával versenyezhet Le Mans-ban

Egyelőre a tesztről szóló hírt sem erősítették meg, de úgy tűnik, november végén, Bahreinben kipróbálja majd a japánok LMP1-es autóját, miután az üléspróbán már átesett.

Fernando Alonso folytatja a kalandozást a Forma-1-en kívül: az már biztos, hogy 2018 januárjában, a McLaren-főnök Zak Brown csapata, a United Autosport Ligier JSP217-esével rajthoz áll a daytona-i 24 órás versenyen, és miután az idén részt vett az Indy 500-on, nem tett le arról sem, hogy elindul a hasonlóan híres Le Mans-i 24 óráson is. Úgy tűnik, erre akár jövőre alkalma nyílhat, mégpedig az egyetlen talpon maradt gyári LMP1-es alakulattal, a Toyotáéval.

Bár a hírt hivatalosan még nem erősítették meg, brit sajtóértesülések szerint Alonso már üléspróbán is járt a Toyota Motorsport kölni főhadiszállásán,



és november 19-én, Bahreinben, a hosszútávú világbajnokság (WEC) idényzárója után rendezett teszten beülhet majd a TS050 HYBRID-be.

A japánok a visszatérésük óta még nem nyerték meg a Le Mans-i 24 órás versenyt, bár ezzel az autóval az idén majdnem sikerült nekik. Végül a WEC bajnoki címét is elbukták legfőbb riválisukkal, a Porschével szemben, és mivel a német autógyár az év végén kiszáll a sorozatból, jövőre komoly ellenfél nélkül maradnak. A Toyota ennek ellenére folytatni akarja – igaz, erről hivatalos döntés még nem született –, és a hírverés szempontjából kifejezetten jól jönne nekik, ha Alonso is a személyzetük tagja lenne.

A Toyota csapatfőnöke, Rob Leupen erről az Autosportnak csupán annyit ismert el:

Mindig szívesen tárgyalunk élvonalbeli versenyzőkkel, és Pascal (Vasselon technikai igazgató) jó viszonyban van Fernandóval még a Michelin F1-es programjának idejéből."



Alonso, akinek a McLaren igyekszik minden lehetséges módon a kedvében járni, Daytonában annak a Lando Norrisnak a csapattársa lesz, akit az F3 Európa-bajnokaként a napokban választottak ki F1-es tartalékpilótának a veterán Jenson Button helyett.

„Még soha nem vezettem prototípust, csak élőben láttam pár versenyt, amikor ellátogattam a Le Mans-i 24 órásra, hogy megnézzem Mark Webbert és a barátaimat. Most lesz rá először alkalmam – mondta Alonso a Ligier-ről. – Remélhetőleg előtte gyakorolhatok a szimulátorban, amin most próbálok kiigazodni, és tudok majd tesztelni is."

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!