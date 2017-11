Az F1 vezetése is udvarolt Alonsónak, hogy maradjon

A McLaren ügyvezetője elismerte, hogy az F1 menedzsmentje is besegített a tárgyalásokba, hogy Fernando Alonso a csapatnál, és az F1 mezőnyében is maradjon.

Több hónapos huzavona után eldőlt, hogy Fernando Alonso a McLaren pilótája marad, várhatóan több évre, a megállapodásig viszont rögös út vezetett, mert Alonso mindenképpen versenyképes autót akart magának. Más csapatok nem igazán jöhettek szóba nála, ezért a McLarennek kellett lépnie, és a Honda motor Renault-ra cserélésével meggyőzték a kétszeres világbajnokot.

Ez azonban nem volt egyszerű, mert a Toro Rossót először rá kellett beszélni, hogy vállalja át a Honda motort, bontsa fel a szerződést a Renault-val, és ennek részeként még Carlos Sainzról is mondjon le azért, hogy a McLaren átvehesse a franciák erőforrását. A bonyolult egyeztetésekben az F1 menedzsmentje is részt vett.

„A Liberty (Media), pontosabban Chase Carey és Ross Brawn kulcsszerepet játszott – ismerte el Zak Brown, a McLaren ügyvezetője a La Gazzetta dello Sportnak. – Mindenki összedolgozott, beleértve az FIA-t is, különben nem hiszem, hogy sikerült volna. Fernando Alonso valószínűleg nem maradt volna velünk, és a Honda elhagyta volna az F1-et.”

Brown úgy véli, hogy a Renault-val a McLaren ismét csatlakozhat az élmezőny táborához.

„Minden csapatról vannak GPS-adataink, és láthatjuk, hogy bizonyos futamokon az autónkkal közel vagyunk a Red Bullhoz, a Ferrarihoz és a Mercedeshez is. Meggyőződésünk, hogy jövőre velük is megküzdünk, ez a célunk – mondta. – Fernando nagy küzdő a pályán, én is az vagyok, megértjük egymást. Remélem, ez is szerepet játszott a maradásában, amellett, hogy a McLaren remek csapat. A Ferrarinál nem alakultak jól a dolgai, de itt olyan környezetet teremtettünk neki, amit szeret.”

Ezt a küszködést már nem lehetett eladni

Noha az istálló költségvetése és a korábbi eredményeik miatt az F1-es közvélemény a hagyományos élcsapatok között tartja számon a McLarent, először a sikerek maradtak el, aztán a Honda megjelenésével kifejezetten kínossá vált a szereplésük. Annyira, hogy az már eladhatatlanná tette a szebb napokat is megélt istállót.

„Évről évre lehet a piacon boldogulni, a sportsikerek terén is hol fent, hol lent van az ember, nem nyerhet mindig mindenki, de mi túlságosan régóta vagyunk sikertelenek a pályán – idézte Brownt, a The Drum. – Nem hiszem, hogy ezt bárhogy is el lehetne adni. Vissza kell kerülnünk az élre, és most ezt próbáljuk elérni.”

„Mindannyiunk esetében előfordulnak visszaesések, minden csapat megélt már sikereket és kudarcokat, ez teszi izgalmassá ezt az egészet – nyilatkozta. – Új partnerek bevonását viszont mindenképpen megnehezíti az, ha éppen nem egy siker közepén tartunk, de szerintünk ez már csak idő kérdése.”

A McLaren marketingfőnöke szerint most a technológiai üzletág tartja el a versenyistállót.

„Technológiai vállalat vagyunk, és számos izgalmas partneri együttműködésben veszünk részt. Lehet, hogy ezek érintik a Forma-1-et is, de más technológiai projektekben és kapcsolatokban gyökereznek – mondta John Allert. – Vannak sztárpilótáink is, mint Fernando Alonso, ő bizonyosan eladható, ehhez hozzájárulna, ha a csapat is győztes lenne.”

Allen szerint a nehéz hondás évek alatt a McLarennek minden pozitívumot be kellett vetnie, hogy vonzó maradjon a külvilág számára. „Az emberek szeretik és tisztelik a márkánkat, aminek szívében a technológia és az innováció áll. Szenzációs versenyzői felállásunk van, ez is segített eddig, hogy túljussunk ezeken a gyenge éveken.”

Brown egy évvel ezelőtt csatlakozott a McLarenhez, és úgy véli, üzletileg jó irányba indultak el.

„A McLaren mindig is a győzelemről, a precizitásról, a technológiáról és a luxusról szólt – utalt leginkább arra a képre, amit Ron Dennis épített fel. – Ha összehasonlítanak minket más csapatokkal, nekik talán nincsenek ilyen jellemzőik. Nagyon igyekeztünk, hogy a technológia és az innováció üzenetét a márka középpontjába helyezzük.”

