Rosbergnek elismerés, ha Hamiltonnak jobb nélküle

A tavalyi világbajnok szerint rendeződhet a kettejük kapcsolata, miután ő már nem jelent veszélyt Hamilton sikereire. Megérti, hogy volt csapattársának a tavalyi év nem szép emlék.

Már majdnem egy év eltelt azóta, hogy Nico Rosberg bejelentette a visszavonulását a Forma-1-től, de még mindig előkerül a neve, ha a Mercedesnél uralkodó hangulatról és munkamorálról, valamint Lewis Hamilton eredményeiről van szó. A brit pilóta nem sokkal az idei világbajnokság megnyerése előtt azt mondta, Rosberg távozása óta jobb a légkör a csapatnál.

„Felolvasok önnek egy idézetet, ami Lewis Hamiltontól származik – mondta Rosberg a Motorsport.com-nak. – ’Amikor két erős pilóta van a csapatban, ahogy nálunk is történt, amikor az istállón belül zajlik a csata, az olyan, mint egy erős energiával teli hurrikán, ami beszorul egy szobába.’ Ez egy idézet Lewistól, és ezt elismerésnek veszem!”

Hamilton zsinórban háromszor legyőzte Rosberget, ebből kétszer világbajnok is lett ellene a Mercedesnél, tavaly viszont kikapott a német pilótától. Ezt nehezen emésztette meg, azonban Toto Wolff szerint a télen összeszedte magát, és az is jót tett neki, hogy új csapattársa, Valtteri Bottas csak ritkán tud labdába rúgni mellette.

Rosberg kijelentette, megérti, ha a tavalyi szezon nem szép emlék Hamilton számára.

„Én ugyanezt mondanám, ha tavaly vesztettem volna, úgy nem lett volna túlságosan pozitív. – Én viszont nagyon is annak találtam. Talán mi voltunk a Forma-1 történetének legsikeresebb versenyzőpárosa. A lehető legmagasabb szintig hajszoltuk egymást. Ez persze nem könnyű, de az én szememben ez magasan tartja a motivációt, és ez számomra nagyrészt pozitívum.”

Kettejük párharcának különleges színezetet adott, hogy a Mercedes mellett nem igazán tudott labdába rúgni a többi istálló, így gyakorlatilag az Ezüstnyilak küzdelme ki-ki mérkőzés volt a világbajnoki címekért. Rosberg és Hamilton ráadásul gyerekkoruk óta ismerte egymást, de arról eltérő a véleményük, hogy valaha is voltak-e barátok.

Ez nyilvánvalóan iszonyúan feszült és kihívást jelentő helyzet volt,

de amikor az ember győz, az még nagyobb elégtétel, különösen Lewis ellen, aki átírja a rekordok könyvét. Átkozottul nagy jutalom volt győzni ellene, és az, hogy ez összeállt, kiteljesítette a pályafutásomat, mert számomra ez egyszerűen tökéletes befejezés volt” – nyilatkozta Rosberg, akinek Hamilton azért beszólt, amikor megnyerte az idei világbajnokságot.

A német expilóta nem távolodott el a Forma-1-től, felcsapott Robert Kubica menedzserének, a Sky Sports szakértője is volt, és gyakran kommentálja a versenyeket a közösségi médiában. Nemrég elárulta, több pilótával már most sokkal jobb viszonyt ápol, mint amikor ellenük versenyzett, és szerinte ez Hamiltonnal is lehet így.

Tény, hogy többé nem vagyok ellenfél, és így ez már teljesen más helyzet. 100%-ig kiszálltam

– szögezte le. – Ez rengeteg mindent megváltoztat, és ha újra elkezdünk normálisan beszélgetni, nem látom, miért ne (lehetnénk jóban). Én mindig is nagyon tiszteltem őt, nincs vele semmi bajom, csak az ellenfelem volt, és ilyenkor természetesen vannak nehéz helyzetek, de a kellő tisztelet mindig adott volt. Emberként és versenyzőként is tisztelem, ez megmaradt 14 éves korunk óta.”

