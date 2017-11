Eladó Räikkönen jachtja, nézzen körül benne!

Az Icemant 2009-ben bocsátották vízre, azóta korlátlan költségvetéssel tartották fenn. A fényűző jacht most új gazdát keres, meg is kérik érte az árát.

Kimi Räikkönen pályafutásának egyik legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor a paddock helyett inkább a saját jachtján pihent meg, miután vezető helyről, műszaki hiba miatt feladta a 2006-os Monacói Nagydíjat. Räikkönen hajója akkoriban a „One more toy” („Egy újabb játékszer”) nevet viselte, ezen azóta túladott, és most az „Iceman” („Jégember”) névre keresztelt hajót is árulja.

Az Iceman egy 2009-ben épült, Sunseeker gyártmányú, 32,9 méteres jacht diófa belsővel és szatén kárpitokkal. A fedélzeten négy vendégkabint alakítottak ki fürdőszobákkal az összesen 8 főnyi utasnak, de külön fürdőszobát kap a 4 fős személyzet is, valamint a programozható padlófűtést is beszereltek a hajóba.

A hajótestet 2013-ban újrafényezték, és 2014-ben korrigáltak is rajta, 2015-ben az összes légkondicionáló kompresszort kicserélték. A hirdetés kitér arra, hogy a hajót „újkora óta korlátlan költségvetéssel tartották karban”, és a teljes szerviztörténetet dokumentálták azóta, hogy a Kajmán-szigetek zászlaját viselő jacht először elhagyta a hajógyárat.

Az úszó luxusért nem kevesebb, mint 4,95 millió eurót vagyis körülbelül 1,54 milliárd forintot kérnek.

Räikkönen 2013-ban, még a Lotus versenyzőjeként vendégül látta a finn „The Dudesons” című műsor szereplőit a hajón, amikor ők a Gumball rallyt szerették volna megnyerni, és olyan hasznos tanácsokat kaptak, mint „legyetek a leggyorsabbak, legyetek az elsők, és akkor nyertek”, valamint nekik ajándékozta az egyik NASCAR overallját is. A videón a buli mellett látható a luxushajó néhány részlete is.

„Kimi imádja a versenyzést, az autókat és a motorkerékpárokat meg minden ilyet, de nem kedveli a médiacirkuszt. Ha az ember Kimit a médiában ismeri meg, talán feszült srácnak tűnhet, de ő ennek pont az ellenkezője. Egy igazi történetmesélő, egy vicces srác, rengeteget tréfál és szeret a barátaival lógni, és nagyon jó barátunk” – nyilatkozta akkor az egyik szereplő.

Räikkönen azóta családos ember lett,

és a videón is megörökített tivornyázások manapság már elmaradnak – legalábbis nem kapnak nyilvánosságot – talán ennek is köszönhető, hogy az Iceman jacht eladósorba került.

