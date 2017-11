Adrian Newey felelősnek érzi magát Ayrton Senna halála miatt, de bűnösnek nem. Elárulta, miért nyomasztja máig, hogy a legendás pilóta az általa tervezett autóban halt meg.

Önéletrajzot adott ki az F1 sztártervezője, Adrian Newey angol nyelven, „How to Build a Car” („Hogyan építsünk autót”) címmel. Ebben természetesen kitér a tragikus, imolai fekete hétvégére is, ahol 1994. május 1-jén meghalt az F1 történetének egyik legnagyobb alakja, Ayrton Senna. A brazil versenyző vezette a versenyt, amikor a falnak csapódott a Newey által tervezett Williamsben.

Bár több videófelvétel is készült az esetről, máig ismeretlen a pontos ok, amiért Senna elvesztette az uralmát az autó felett. Felmerült, hogy a Williams defektet kapott, hogy az elvékonyított kormányrúd eltört, és olyan, alaptalan elméletek is előkerültek, hogy az akkor még fiatal Michael Schumacher túlságosan agresszíven üldözte a háromszoros világbajnokot.

Newey akkoriban még szintén fiatal, de már ígéretes tervező volt, azonban az 1994-es Williams a jobb motorja ellenére is hátrányban volt a Benetton-Ford ellen, amit Schumacher vezetett, és meg is nyerte vele az első két futamot. Senna mindent megpróbált, hogy beérje az ifjú német pilótát a számára új Williamsben, ezért kérte, hogy módosítsanak a kormányművön is.

A könyv alapján először a Williams is arra gyanakodott, hogy a kormányoszlop tört el Senna autóján,

az F1Fanatic blog által szemlézett kötet szerint azonban később meggondolták magukat, amikor Schumacher autójának belső kameráján látták, hogy először az autó hátulja vált instabillá. Később a gyárban ismét kipróbálták a Senna kérésére áttervezett, és a megváltoztatott üléspozíció miatt elvékonyított kormányoszlopot.

Úgy találták, hogy ha anyagfáradás miatt el is tört az alkatrész, a szerkezet még így is működőképes maradt, de a könyvben Newey elismerte, hogy a kormányművet érintő két változtatás „nagyon rossz mérnöki munka” volt, amiért a technikai igazgató, „Patrick (Head) és én voltam felelős.” Newey nem tagadta, hogy a mai napig bűntudata van a történtek miatt.

Magas beosztásban voltam egy csapatnál, ami tervezett egy autót, amiben egy nagyszerű ember meghalt

– nyilatkozta. – Függetlenül attól, hogy a kormányoszlop okozta-e a balesetet vagy sem, nem szabadulhatunk attól a ténytől, hogy (az alkatrészt) nagyon rosszul terveztük meg, és soha sem lett volna szabad megengedni, hogy az autóra kerüljön” – tette hozzá, de a saját felelősségét mégsem e konkrét eset kapcsán említette.

„Nem azért érzem a legnagyobb bűntudatot, mert lehet, hogy a kormányoszlop okozta a balesetet, mert szerintem nem ez történt, hanem azért, mert elcsesztem az autó aerodinamikáját. Elszúrtam az aktív és a passzív felfüggesztés közötti váltást, és egy aerodinamikai szempontból instabil autót terveztem, amivel Ayrton olyan dolgokat próbált megtenni, amire az nem volt képes.”

Ha kapott defektet, ha nem, akkor is a belső, gyorsabb és rázósabb ívet választotta egy aerodinamikailag labilis autóval, amit ott nehéz lett volna uralni, még neki is.”

Newey kijelentette: „Mindig érzek bizonyos fokú felelősséget Ayrton halála miatt, de bűnösséget nem – mondta azzal kapcsolatban, hogy egy olasz ügyész, Maurizio Passarini sokáig büntetőeljárást folytatott ellene is. – (Roland) Ratzenberger ügyét gyorsan a szőnyeg alá söpörték, ezért úgy éreztem, hogy Passarini elsődleges motivációja a saját hírnevének fényezése lehetett.”

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!