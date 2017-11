Hagyjuk a béna motorhangot, az F1-nek van nagyobb baja is!

A Williams technikai igazgatója szerint a három élcsapat a kákán is csomót keres, amikor az új motorszabályokat kritizálják, ugyanis komolyabb bajok is vannak a Forma-1-ben.

A négy jelenlegi motorszállítóból három rögtön kifejezte aggályait a 2021-től tervezett motorszabályokkal kapcsolatban. A héten nyilvánosságra hozott koncepcióról a Mercedes és a Renault úgy vélekedett, hogy újabb irdatlan fegyverkezési versenyt indíthat el a gyártók között, a Ferrari pedig egyenesen kiszállással fenyegetőzik, ha tényleg megvalósul az ötlet.

Az FIA friss bejelentése és következményei uralják most a szalagcímeket, a Williams technikai igazgatója szerint azonban más problémákról is beszélni kellene. "Sok vita zajlik az F1-es motorokkal kapcsolatos gondokról, holott nem is azokkal van a legnagyobb baj a sportágban" - nyilatkozta Paddy Lowe.

"Csak a három élcsapat lát ebben problémát, mivel ők harcolnak a legjobb helyekért. A legégetőbb probléma jelenleg az, hogy a többi istállóval összevetve hatalmas a fölényük."

"Nézzék meg, mekkora volt a teljesítménykülönbség az első, hat illetve a célban már csak öt autó, valamint a mezőny maradéka között. Két külön ligában zajlik a verseny."

A mezőny összerántásának egyik eszköze pont a kritizált motorszabályok révén lehet lehetséges: a szabványosított, illetve egységesebb kialakítású alkatrészekkel. A nagy szabályváltozások ugyanakkor a tapasztalatok szerint épp megnövelik a csapatok közötti különbségeket, és Lowe is furcsállja, hogy ilyen intézkedéshez nyúl az FIA és a Liberty Media.

"A szabályok stabilitása az, amivel közelebb kerülnek egymáshoz a mezőny tagjai, amikor hagyjuk, hogy minden menjen magától. A motorok között is kisebbek a különbségek, mint három évvel ezelőtt - mondta Lowe. - Bármilyen szabálymódosításhoz óvatosan kell közelíteni."

"Érdekesnek tartom, hogy gyakran az új szabályoktól várják a mezőny kiegyenlítését, holott azok pont az ellenkezőjét okozzák, kivéve, ha egy szélsőséges megoldással nem uniformizálunk mindent. Különben is, mi az, hogy valami szabványos? Nehéz téma."