Rosberg a combizmait leépítve győzte le Hamiltont

A tavalyi világbajnok lebilincselő és tanulságos sztorit mesélt el arról, hogy a Forma-1-ben tényleg minden részlet számít.

Az F1 Racingnek adott, az Autosporton újraközölt hosszú interjújában Nico Rosberg elmondott egy elképesztő, eddig nem ismert történetet a Lewis Hamiltonnal folytatott világbajnoki párharcáról, rávilágítva a civil életben elhanyagolható részletek fontosságára a Forma-1-ben.

Az újságírónak arra a felvetésére reagálva, hogy az utódja, Valtteri Bottas nem vitte magával a saját embereit a Mercedeshez, hanem együtt tartotta az ő összecsiszolódott stábját, ami szerinte nyerő ötlet volt, Rosberg azt felelte: „Minden apróság számít. A tavalyi nyári szünetben úgy döntöttem, abbahagyom a biciklizést, mert a lábizom a test egyik legnehezebb része. Ennek köszönhetően augusztusban 1 kg-mal könnyebb lettem."

„Újraindult a szezon, és három versennyel később a Japán Nagydíj következett.

1 kg mínusz nagyjából 4 századmásodpercet ér körönként, amikor az autó épp a súlyhatáron van. Nos, én Szuzukában 3 százados előnnyel kaparintottam meg a pole-t.



Gyakorlatilag a könnyebb lábizmaim révén lett az enyém, ami befészkelte magát Lewis fejébe, ezért elrontotta a rajtot. Én 1. lettem, ő csak 3., és ezzel összegyűjtöttem annyi előnyt, hogy a hátralévő futamokon elég legyen mindig a 2. helyen eljutnom a célig."

Mielőtt 2013-ban Hamilton lett a csapattársa, Rosbergnek 2010 és 2012 között az F1 történetének legsikeresebb versenyzőjével, Michael Schumacherrel is meg kellett küzdenie a Mercedesnél. Sokakat meglepett azzal, hogy az esetek zömében ő volt a gyorsabb, s bár a rivalizálásuk mentes volt a nyílt konfliktusuktól, most elárulta: az istállón belül keményen meg kellett vívnia a tiszteletért.

Hát igen, ez a helyzet természetesen okozott számomra nehéz pillanatokat, mert amikor valahol megjelent, az olyan volt, mintha maga Isten lépett volna be az ajtón.



De szó szerint. Ahogy besétált, az összes mérnök abbahagyta, amit csinált, és szinte leborult előtte – mondta Schumacherről Rosberg. – Aztán ott voltak az első stratégiai megbeszélések. Mindenki csak Michaellel foglalkozott. Mellette ültem, de gyakorlatilag senki rám sem nézett, még akkor sem, ha én a 6. rajthelyet szereztem meg, ő pedig a 12.-et."

„Eleinte ezeket a pillanatokat volt nehéz megemészteni. Nekem még egyetlen futamgyőzelmem sem volt, amikor odakerültem a Mercedeshez, ő viszont hétszeres világbajnokként érkezett, úgyhogy bárki elképzelheti a különbséget. Mégis hálás vagyok, mert a csapat lehetővé tette számomra, hogy kivívjam a tiszteletüket. Elég nyitottak voltak ahhoz, hogy idővel arra jussanak: hát jó, ez srác valójában tudja, hogyan kell vezetni egy versenyautót, nem is olyan haszontalan!"

Habár ő 2014-re már három szezont lehúzott a Mercedesnél Schumacher oldalán, Rosbergnek Hamilton mellett is meg kellett erősítenie a pozícióját.

„Mire Lewis megérkezett, egy nagydíjat már megnyertem, de ő már világbajnok volt, a jövő szupersztárjaként kezelték – árulta el. – Vagyis megint ugyanabban a helyzetben találtam magam, ráadásul ő is brit volt, akárcsak a csapat, ezért úgy éreztem, újra ki kell vívnom a többiek tiszteletét, hogy erős pozícióm legyen az istállón belül."

Rosberg az interjúban elmondta azt is, hogy egy évvel ezelőtti, váratlan visszavonulása óta élvezi a kötetlen életet, mert végre maga oszthatja be az idejét, s noha jól érzi magát így, még nem tudott maradéktalanul alkalmazkodni az új ritmushoz. Az F1 Racinggel a Mercedes múzeumában beszélgetett, ahová azért érkezett, hogy megnézze, amint az ő vb-győztes autóját is kiállítják a márka többi ikonikus modellje között, de nem kötelességből, hanem önszántából tett így.

Miközben a visszatérésre készülő Robert Kubica – hajdani riválisa – pályáját is egyengeti menedzserként, Rosberg egyelőre a csillagos márka nagykövete maradt, de azt állította, nem így képzeli el a jövőjét. „Hogy is mondjam ezt szépen? Jó érzés még mindig a Mercedes családhoz és a csapathoz tartozni, pillanatnyilag azonban nem hiszem, hogy ez hosszú távú megoldás lesz számomra" – jelentette ki.

