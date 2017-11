Renault: Elrontottuk a felkészülést, ezért is nyert a motorunk

Sorra romlottak el a Renault erőforrások a Mexikói Nagydíj hétvégéjén, Cyril Abiteboul mégis úgy gondolja, hogy a megbízhatóság és a tempó közötti rossz kompromisszum is kellett a győzelemhez.

Folyamatosak voltak a motorcserék a Toro Rossónál a Mexikói Nagydíj során, kiesett Daniel Ricciardo és Nico Hülkenberg is, Max Verstappen viszont megnyerte a versenyt a TAG Heuer névre keresztelt Renault erőforrással. Cyril Abiteboul, a Renault Sport Racing ügyvezetője elismerte, hogy hibáztak a mexikói felkészülés kapcsán.

„Rosszul mértük fel azt, hogy miként egyensúlyozzunk a teljesítmény és a megbízhatóság között – nyilatkozta a Motorsport.com-nak. – Nyilvánvaló, hogy ha az autók teljesítményét nézzük, sok csapat helyesen döntött, amikor a motor és a karosszéria paramétereit határozták meg” – utalt a mexikói pálya szokatlan tengerszint feletti magasságára, és az ebből következő műszaki kihívásokra.

„Hihetetlenül versenyképesek voltunk, ennek az árnyoldala viszont az, hogy a megbízhatóság nem volt megfelelő szinten a teljesítmény mellett. Közben ez a megítélés tette lehetővé, hogy egy Renault motorral hajtott autó (pilótája) érje el a dobogó legmagasabb fokát. Ez az egész az éghajlati viszonyok miatt van, de ezt előre is tudtuk. Már két éve versenyzünk itt, nincsenek kifogások.”

Talán szerényebb állást kell felvennünk, és el kell fogadjuk, hogy a motort folyamatosan kezelni kell. Rá kell jönnünk, mit rontottunk el a hétvégi előkészületek terén.”

Abiteboul rámutatott, hogy a mezőny végéről Lewis Hamilton sem tudott olyan lendülettel előre törni, ahogy máskor tenné, és Fernando Alonso, Kevin Magnussen, valamint Carlos Sainz mögé is beragadt. Szerinte ez azért volt, mert a Mercedes letekerte a motorját, bár arra nem tért ki, hogy Hamilton autója sérült is volt, és eleinte spórolt a gumikkal is.

Miközben a Renault felemás hétvégét zárt, a Honda F1-es programjának műszaki vezetője, Haszegava Juszuke azt mondta, ők sokkal jobban szerepeltek a vártnál. „Mielőtt megérkeztünk ide, a motorunk teljesítménye gyengébb volt a többiekénél, és rossz hatással volt a magasság is, de Szakurában keményen dolgoztak a beállításokon, így a visszaesés kevesebb volt annál, amire számítottunk.”

A Honda szerint a javulást az okozza, hogy most már a szokatlanul magas tengerszint fölötti magasságot is tudják szimulálni a próbapadon.

„A múlt hét során előreléptünk Szakurában a motor működtetése terén. A (korreláció) a szezon kezdete óta egyre jobb, még mindig nem tudjuk 100%-osan lemásolni a pályán lévő helyzetet, úgyhogy ezen még dolgoznunk kell. Mexikóban a körülmények és a magasság is szokatlan” – foglalta össze.

