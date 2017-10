Verstappen a zsebpénzre hajtott a leggyorsabb körökkel

Christian Horner és a Red Bull aggódott, hogy Max Verstappen unalmában széthajtja az autóját a Mexikói Nagydíjon. A holland pilóta nyert, de a jattot nem tehette zsebre.

A rajt utáni csetepatét átvészelve Max Verstappen simán megnyerte a Mexikói Nagydíjat, ezzel pályafutása során harmadszor is felállhatott az F1-es dobogó legmagasabb fokára. Verstappen a Red Bullnál korábbi pilótájuk, Sebastian Vettel szokását idézte, sorra futotta a leggyorsabb köröket, akkor is, amikor erre nem volt szükség.

Verstappent többször is utasította a mérnöke, hogy fogja vissza a tempót, mert a csapatnál aggódtak, hogy az ő autójában is felmondja a szolgálatot a Renault motor, de ő csak kuncogott, amikor erre kérték. A Red Bull végül kibírta a futamot, de Christian Horner csapatfőnök elárulta, hogy neki is furcsa volt lassabb vezetést kérni a pilótájától.

„A verseny nagy kihívása az volt, hogy lelassítsuk őt, nem pedig az, hogy felgyorsítsuk, ez igen szokatlan volt – nyilatkozta Horner. – Szerintem néha elunta magát. Mi folyamatosan próbáltuk lassítani őt, és szerintem olykor bosszantotta kissé, hogy nem tud lassabban menni. Imádja a test-test elleni csatát. Már az időmérő és az első két kanyar után lehetett látni, hogy

jobban akarta a győzelmet ezen a versenyen, mint az összes többi pilóta.”

Horner azzal viccelt, hogy Verstappen talán némi extra fizetésre hajtott, mert a Red Bullnál külön jutalmat adnak a pilótáknak a leggyorsabb körök után. Ez végül nem Verstappené lett, mert 3 körrel a leintés előtt Vettel 1:18.785-öt futott, ami 0,107 másodperccel gyorsabb volt Verstappen abszolút legjobb körénél.

„Van egy csekély bónusz rendszerünk a leggyorsabb körökkel kapcsolatban, de gondolkodom ennek megszüntetésén – mosolygott Horner. – Utasítottam (Verstappen) mérnökét, hogy semmilyen körülmények között sem mondhatta meg neki, hogy Seb Vettel megszabadította őt néhány eurótól. Viszont a pálya széli kivetítőkön ezt ő is láthatta.”

A legfontosabb az volt, hogy egyben hazahozza az autót, és ezt meg is tette.”

Verstappen az előző három versenyből kettőt megnyert, és Daniel Ricciardo szerencsés, bakui győzelmével a Red Bull az idén már három győzelemnél tart. A holland pilóta Adrian Newey-tól, a csapat technikai igazgatójától azt kérte, hogy a jövő évi autó hamar legyen kész, így szerinte a szezon kezdetén sem kell majd hátrányos helyzetből indulniuk a Mercedes és a Ferrari ellen.

