Hamiltont azzal macerálták a tanárai, hogy nem fogja vinni semmire

A négyszeres világbajnok azután sem hasonlítja magát gyerekkori hőséhez, Ayrton Sennához, hogy minden téren felülmúlta a brazil legenda eredményeit.

Vasárnap újabb fejezetet írt a nevéhez Lewis Hamilton az F1 történelemkönyvébe, hiszen Sebastian Vettel és Alain Prost mellett ő is a sport négyszeres világbajnoka lett, felülmúlva egyebek mellett a legendás Ayrton Sennát is. A brazil versenyző Hamilton gyerekkori hőse, de a Mercedes pilótája kijelentette, továbbra sem hasonlítja magát és az eredményeit az övéhez.

„Nagyon nehéz az embernek összevetni az eredményeit más korszakokkal – nyilatkozta. – Az autók mindig eltérnek egymástól. Annyit mondanék csak, hogy mi, versenyzők végtére is jók vagyunk abban, hogy egy autóból kihozzuk az erényeit és a gyengeségei ellenére a képességei határáig elvigyük” – magyarázta.

„Az összes versenyző, egészen (Juan-Manuel) Fangióig visszamenőleg képes volt a határig jutni akármivel, legyen az autó, jetski vagy bármi, mert kifinomultabb érzékeink, és ezért tágabb határaink vannak másoknál, gondolom. Nagy büszkeség, hogy a legendás versenyzők közé tartozhatok, de ez már egy másik korszak, ahol a biztonság és a technológia nagyon előrehaladott.”

Ayrton a maga idejében teljesen másféle kihívással találkozott. Nekünk fizikálisan talán egyszerűbb dolgunk van, mentálisan viszont nehezebb a sokféle elektronikai beállítás miatt, amit vezérelnünk kell.”

Hamilton biztos abban, hogy Senna további sikereket ért volna el „de a ragyogó élete korán véget ért”, és azt mondta, az első világbajnoki címe óta örömmel vette át tőle a stafétabotot. Felidézte, hogy az iskolából hazaérve mindig Senna videóit nézte, még akkor is, amikor a brazil pilóta már nem élt. Az iskola egy másik szempontból is előkerült a sajtótájékoztatóján.

„Kíváncsi vagyok, mit gondolnak most az emberek az iskolámban – morfondírozott. – Miközben felnőttem, akadt néhány tanár, akik azt mondták, soha nem fogom vinni semmire. Most kíváncsi lennék arra, mi jár a fejükben, amikor látnak engem. Talán nézik is a versenyt, de legalábbis olvassák holnap a híreket.”

Mit gondolhatnak? Talán azt, hogy segítették azt a fiatal srácot, vagy inkább megbánták, amit mondtak, és okulnak belőle?”

A brit pilóta ezúttal is köszönetet mondott édesapjának, azt mondta: „Mindegy, mennyit nyerek, vagy milyen sikeres leszek, akkor sem tudok viszonozni neki mindent. Csak próbálom két kézzel megragadni a lehetőséget, amit kaptam. Tudom, hogy világszerte sokan, gyerekek is figyelnek inspirációt vagy útmutatást keresve, ezért próbálok pozitív energiát közvetíteni feléjük.”

