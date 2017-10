Räikkönen: Hamilton bajnoki címéről kérdezzék meg őt!

A 2007-es világbajnok nem állt be azok sorába, akik Lewis Hamiltont méltatták pályafutása negyedik világbajnoki címének megnyerése apropóján.

Lewis Hamilton vasárnap bebiztosította az idei világbajnokság megnyerését, és pályafutása során negyedszer is elmondhatja magáról, hogy ő lett a szezon legjobbja, függetlenül az utolsó két futam eredményeitől. A legtöbb ellenfele, még Sebastian Vettel is elismerte a brit pilóta idei teljesítményét, Kimi Räikkönen azonban nem csatlakozott a Hamiltont éltetők társaságához.

A Ferrari versenyzőjét a futam utáni sajtótájékoztatón próbálták megkérni arra, hogy mondjon pár szót Hamilton világbajnoki címével kapcsolatban, ez azonban pont úgy sikerült, ahogy erre Räikkönentől számítani lehet, sőt még Max Verstappen is rátett egy lapáttal a viccesen kínos helyzetre.

Kérdés: Mondanátok néhány szót Lewis Hamilton sikeréről most, hogy négyszeres világbajnok lett? Kimi Räikkönen: Szerintem erről őt kell megkérdezni.

K: Megtesszük, de a sikerről mégis?

KR: Nos, jó neki, sok győzelmet szerzett, sok bajnokságot nyert. Ez jó, de most mit mondjak, szerintem…

Max Verstappen: Tulajdonképpen téged ez egyáltalán nem érdekel, igaz?

KR: Nem hát! Lehetünk mi boldogok ezzel kapcsolatban? Bizonyos szempontból igen, de…

MV: Gondolom, inkább mi lennénk ilyen helyzetben, ugye?

KR: Örülhetünk neki, de legbelül, tudod…

K: Max, van valami hozzáfűzni valód Hamilton világbajnoki címéhez? Tudom, te nyerted meg a nagydíjat, és biztosan eljön majd a te időd is, de kérlek, mondj valamit Hamiltonról!

MV: Alapvetően az idén ő volt a legerősebb, és az autója is a legmegbízhatóbb volt a Ferrari és a Mercedes közül. Ha ezt a két dolgot összeadod, akkor nagyszerű eredményeket lehet elérni, és ez persze a világbajnoki címet is meghozza.

Räikkönen akkor sem volt igazán bőbeszédű, amikor a jövő évi kihívásokról kérdezték.

„Nyilvánvalóan mindenki ugyanabban a helyzetben van. Próbálunk javulni és gyorsabb autót csinálni. Alapvetően elég nagyot léptünk előre tavaly óta. Szerintem apróságok döntöttek az idén, és jövőre is megpróbáljuk jobban intézni a dolgokat, de ezzel nem vagyunk egyedül, mindenki ugyanezt fogja tenni” – mondta.

„Igazából csak a jövő évi első versenyen látjuk majd, hol állnak a többiek, és ki, mit ért el. A tesztelés alapján kialakul bennünk egy kép, de most még van hátra két versenyünk, amit a lehető legjobban próbálunk teljesíteni, aztán elkezdünk a következő szezonra készülni” – foglalta össze a menetrendet Räikkönen.

