Alonso: Hamilton túl könnyen nyert, de jövőre jön a McLaren

A kétszeres világbajnok szerint Lewis Hamilton túl könnyen és túl korán nyerte meg az idei világbajnokságot, reméli, hogy jövőre a McLaren-Renault megszorítja a Mercedest.

Lewis Hamilton megtartotta behozhatatlan előnyét az idei világbajnoki pontversenyben a Mexikói Nagydíj végén, így pályafutása 4. címét ünnepelhette. A leintés előtt nem sokkal Fernando Alonsóval is megvívott, majd Hamilton korábbi csapattársa meglepetésre nem állt be a brit pilótát méltatók közé, bár lehet, hogy Alonso inkább Sebastian Vettelnek akart odaszúrni.

„Nagyon könnyű dolga volt, ellenfele sem akadt – nyilatkozta Alonso, bár azt elfelejtette, hogy Hamilton csak a nyári szünet után vette át a vezetést a pontversenyben. – Tavaly legalább Nico (Rosberg) küzdött ellene az utolsó versenyig, az idén túl könnyű volt. A Mercedes már négy futammal a vége előtt konstruktőri bajnok lett, Hamilton hárommal a vége előtt egyéni győztes.”

Alonso kijelentette, reméli, hogy a McLaren-Renault jövőre véget vet a Mercedes „könnyű” győzelmeinek, és úgy vélte, Hamilton már most is tudhatta, hogy a McLaren autója milyen jó a kanyarokban. „Szerintem jövőre remélhetőleg kissé megnehezíthetjük a dolgukat” – vélte, de elismerte, hogy az egyenesben most tehetetlen volt Hamilton ellen.

Amint csatázni kezdtünk, kijött az egyenesben a tempóhiány

– foglalta össze. – Próbáltunk minden alkalommal kicsit később fékezni, és védeni a helyünket, de ez nem volt lehetséges – ismerte el Alonso, aki így is a 10. lett, és az idei pontjai számát 11-re növelte. „Úgy vélem, jó versenyünk volt. Az utolsó helyről indultunk, és a pontszerzők között zártunk, ez jó célkitűzés volt a számunkra.”

„Szerintem az egész hétvégén megvolt a tempónk, és az autó mindig nagyon jónak érződött, remekül lehetett kezelni, a versenyen is megtartotta a jó balanszát. Az egyenesben kissé kevés a tempónk, hogy támadjunk vagy védekezzünk, ezért beragadtunk (Marcus Ericsson) Sauberje mögé a fél versenyen keresztül, aztán nem tudtuk megelőzni (Kevin) Magnussent.”

Nagyon sebezhetők vagyunk, amikor mások előtt haladunk.”

Alonso azonban így is felhívta magára a figyelmet, hiszen szombaton, a Q1-ben alig maradt el Hamilton tempójától, és a paddockban többen is emlegetni kezdték, hogy a McLaren jövőre erősebb csomagot alkothat a Renault motoroknak köszönhetően, a Sky Sports szakértői 2018-ban több alkalommal is a dobogóra várják Alonsót.

